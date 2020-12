Wolff waarschuwt: Formule E moet reageren na vertrek Audi en BMW

Het verlies van de twee grote merken, zeer belangrijk voor de Duitse markt, is een forse klap voor de Formule E. Mercedes, de derde grote fabrikant uit Duitsland, heeft benadrukt voorlopig nog wel actief te blijven in de elektrische raceklasse. Dat is goed nieuws voor fabrieksrijders Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries. Bij monde van Mercedes F1-teambaas Toto Wolff liet de formatie weten dat het kampioenschap wel lessen moet trekken uit het plotselinge vertrek van de twee merken.

“De Formule E heeft in haar niche een sterke positie in handen en kan absoluut nog verder groeien”, zei Wolff in gesprek met Motorsport.com-verslaggever Jonathan Noble. “Wij blijven gecommitteerd zolang het kader voor toekomstige reglementen - financieel en technisch - aantrekkelijk blijft voor Mercedes. Het feit dat BMW vertrekt, houdt niet in dat ook Andretti vertrekt. En dat Audi weggaat betekent niet dat hun team stopt. We hebben de boodschap begrepen, moeten lessen trekken en daar sterker van worden. Er zitten altijd positieve kanten aan dergelijke zaken. Met dit soort situaties moeten we de klasse en de show zien te verbeteren.”

Net als in de Formule 1 pleit Wolff voor een budgetplafond, om de torenhoge kosten te kunnen inperken en het kampioenschap aantrekkelijk te houden voor fabrikanten: “We moeten de discussie over het budgetplafond versnellen om de klasse financieel duurzamer te maken. We moeten gaan praten over de verdeling van inkomsten, en over de stabiliteit van de reglementen. Dit ligt allemaal op tafel en is heel erg belangrijk voor ons allemaal.”

Mercedes blijft gecommitteerd aan Formule E

Audi en BMW lieten weten dat het gebrek aan technologietransfer in de snel veranderende automotive-industrie de reden was voor hun vertrek. Wolff kan zich daar niet helemaal in vinden: “Je kunt altijd wat leren van deelname aan de Formule E, want de autosport is het snelste laboratorium van de industrie. Het draait niet alleen om de overdracht van technologie, het is ook presteren onder druk. Teamspirit. Vechten tegen de besten. Uiteraard draait het ook om vermaak maar we bouwen straatauto’s en we bouwen raceauto’s. Dat zit in ons DNA.”