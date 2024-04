Bild: De ronden aan de leiding moet Verstappen vooral delen met Bernd Mayländer

‘Verstappen siegt bei Chaos-Rennen’ kopt het Duitse Bild boven het raceverslag. Ook hier geen verbazing over de inmiddels vrij gewoon geworden dominantie van de Nederlander: “Max Verstappen wint de Grand Prix van China. De Formule 1-wereldkampioen van Red Bull leidt onbedreigd van start tot finish en domineert - wederom - naar hartenlust. Niemand kan de Hollander uitdagen in China. Dat geldt ook voor de WK-stand. Door zijn vierde overwinning in vijf races tijd bouwt hij zijn voorsprong op Pérez uit tot 25 punten.”

De safety car moet gedurende de Chinese middag twee keer naar buiten komen: eenmaal door het stilvallen van Valtteri Bottas en na de herstart door de aanrijding tussen Lance Stroll en Daniel Ricciardo. Ook dat brengt Verstappen niet van zijn stuk. De auteur van Bild schrijft gekscherend: “De ronden aan de leiding moet Verstappen vooral delen met Bernd Mayländer. De bestuurder van de safety car heeft een drukke middag.” Ook de pitcrew van Red Bull Racing is ongenaakbaar, concludeert men: “De eerste pitstop van Verstappen duurde 2,0 seconden. Waanzin.”

L’Equipe: Niemand was in staat om Verstappen aan te vallen

Ook in Frankrijk komt men superlatieven tekort om het optreden van de Nederlander te omschrijven: ‘Nieuwe demonstratie van onaantastbare Verstappen’, staat er te lezen boven het raceverslag van de sportkrant L’Equipe. Een uitgebreidere analyse van de race heeft de veelzeggende headline: ‘Spektakel op de tribunes, maar niet op de baan’. Daarin concludeert men dat de race in China niet de boeken in zal gaan voor het spektakelgehalte. Aan de sfeer lag het in elk geval niet.

De journalist schrijft: “Max Verstappen heeft de dertigste verschillende GP op zijn palmares bijgeschreven. De drievoudig wereldkampioen en onbedreigde leider van het seizoen 2024 won voor de eerste maal in zijn carrière in China. Wederom had hij alles onder controle. Na een goede start vanaf pole-position reed de Red Bull-coureur snel weg bij de concurrentie. Hij verloor kortstondig de leiding tijdens de eerste ronde pitstops, maar herstelde de rangorde vlot. De twee neutralisaties door de safety car hinderden hem niet. Niemand was ook maar enigszins in staat om hem aan te vallen bij de herstarts.”

Kortom: een vlekkeloos weekend voor de Nederlander: “Op zaterdag won hij ook al de sprintrace. Enkel de snelste raceronde werd hem afgepakt. Die ging naar Fernando Alonso in de Aston Martin.”

Bekijk: F1 China 2024: Guanyu Zhou in tranen na zijn eerste thuisrace

Gazzetta: Een volgend robotoptreden van Verstappen

De Gazzetta dello Sport staat uiteraard stil bij de nieuwe overwinning van Verstappen, maar heeft vooral aandacht voor de trots uit eigen land. Ferrari kon in China geen potten breken en eindigde als vierde en vijfde. “Max Verstappen was onverslaanbaar in de Grand Prix van China. Het publiek op de tribunes kon gelukkig juichen voor landgenoot Zhou Guanyu. Het optreden van de Sauber-coureur zorgde nog voor enig enthousiasme op de tribunes. De sfeer was behoorlijk bekoeld door het volgende robotoptreden van Verstappen, die simpelweg buiten bereik was. Toch was er iets van variatie, want Lando Norris presteerde erg goed en eindigde voor Pérez.”

Voor de Scuderia uit Maranello viel er een stuk minder te lachen, zo zag de verslaggever: “Ferrari betaalde de prijs voor de startposities op de derde en vierde rij. De vierde en vijfde stek voor Charles Leclerc en Carlos Sainz tonen aan dat er nog heel veel werk aan de winkel is, met name qua constantheid in de races en het managen van de verschillende bandencompounds in alle soorten omstandigheden. Op dit snelle circuit bleek de SF-24 moeite te hebben om de banden op temperatuur te krijgen, met name de harde compound. Nieuwe antwoorden en updates zijn nodig in de komende races in Miami en Imola.”

Een klein lichtpuntje voor Ferrari: door de zege van Verstappen hebben slechts twee heren in de afgelopen 365 dagen een race gewonnen: de Nederlander en Ferrari-coureur Carlos Sainz.

Sky Sports: Verstappen op cruisecontrol

Met zijn vierde overwinning in vijf races leek er op papier geen vuiltje aan de lucht voor Max Verstappen. De praktijk bleek in Shanghai weerbarstiger, zo stelt Sky Sports: “Verstappen leek op cruisecontrol op weg naar de winst, totdat halfweg de race back-to-back safety cars zijn voorsprong tenietdeden. Hij bouwde vervolgens rustig weer een marge van dertien seconden op.” Er was vanaf de start geen moment twijfel over wie er - technisch malheur daar gelaten - in China als winnaar zou worden afgevlagd. De strijd erachter was echter een stuk interessanter, zo zag de journalist van dienst: “Wat een zo goed als zekere 1-2 voor Red Bull leek, kwam al snel onder druk te staan. Alonso passeerde Pérez op indrukwekkende wijze buitenom in de eerste bocht, maar na vijf ronden herstelde de Mexicaan de rangorde.”

De safety cars gooiden vervolgens roet in het Red Bull-eten, en met name van Pérez. “Norris en Leclerc stopten onder de eerste VSC, voordat Verstappen - samen met de rest van de rijders die een paar ronden eerder al was gestopt - volgde tijdens de volledige safety car-periode. Verstappen behield de leiding, Pérez kwam achter Norris en Leclerc terecht. Allen op hagelnieuwe banden.” Na de tweede safety car waren er nog 25 ronden voor de Mexicaan om naar voren te komen. In ronde 39 passeerde hij Leclerc, maar Norris bleek een brug te ver. De Brit had aan de finish nog een voorsprong van vijf seconden, en claimde zo de tweede stek.”

F1-update: de Grand Prix van China geanalyseerd