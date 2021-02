Andretti na dit Formule E-seizoen door met BMW-aandrijflijn

BMW is al sinds 2014 met Andretti actief in de Formule E en vanaf 2018 heeft het merk ook een eigen aandrijflijn. In totaal werden vier races gewonnen, maar tijdens de pre-season test in Valencia werd bekend dat BMW zich na dit seizoen terugtrekt uit de klasse. Dit riep vraagtekens op over de toekomst van Andretti, maar het team sprak direct de intentie uit om actief te blijven in het kampioenschap. Nu heeft het Amerikaanse team een deal gesloten met BMW, waardoor het in het laatste seizoen van het Gen2-reglement gebruik kan maken van de BMW Racing eDrive03, zoals de aandrijflijn officieel heet.

Teameigenaar Michael Andretti reageerde op het nieuws: “We zijn blij dat we als privateer actief kunnen blijven met ondersteuning van BMW. Als fabrieksteam is BMW i Andretti Motorsport succesvol geweest en we hopen daar als Andretti Formula E mee door te gaan. De BMW-aandrijflijn is betrouwbaar en competitief, we kijken uit naar het komende seizoen.”

Interessante rijdersmarkt, mogelijke samenwerking met McLaren

Coureurs Maximilian Günther en Jake Dennis staan onder contract bij BMW en niet bij Andretti. Dat zou voor komend seizoen invloed kunnen hebben op de rijdersmarkt. Andretti-teambaas Roger Griffiths houdt de mogelijkheid open om gesprekken met voormalig kampioen Lucas di Grassi te voeren, die aangekondigd heeft graag in de Formule E te blijven als Audi aan het eind van het huidige seizoen vertrekt. Griffiths laat aan Motorsport.com weten dat hij niet met twee nieuwkomers aan het volgende seizoen wil beginnen, maar dat het niet uitgesloten is dat het naar de IndyCar-operatie kijkt voor een nieuwe coureur. Bovenal stelt de teambaas dat hij nog geen haast heeft met het vastleggen van nieuwe coureurs.

Andretti heeft overigens uitgesloten dat het vanaf 2022-2023 weer met een eigen aandrijflijn wil komen in de Formule E, een eerdere poging was geen succes. McLaren Racing CEO Zak Brown heeft eerder deze week in Saudi-Arabië gesprekken gevoerd met de directie van de Formule E. Andretti werkt in de Extreme E en Supercars samen met United Autosports, het team van Brown. Gevraagd naar een eventuele samenwerking met McLaren zei Griffiths: “We moeten bewijzen dat wij de beste partner zijn.”