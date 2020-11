Zo ziet DTM van de toekomst eruit: GT Plus en elektrische klasse

De DTM zit anno 2020 in zwaar weer. Niet alleen door corona, maar ook doordat de interesse in het te dure en te complexe Class One-reglement afneemt onder bestaande merken. Mercedes is al vertrokken en Audi heeft aangegeven onder de huidige regelgeving ook te vertrekken aan het eind van 2020. Een niet te missen wake-up call voor Berger en de zijnen. Anders zou een eens roemruchte klasse immers verworden tot een veredelde BMW Cup.

Nieuwe merken: Mercedes wil terug, veel iconische fabrikanten in beeld

Om dat te voorkomen, wordt vanaf 2021 alles op het zogenaamde GT Plus-reglement gezet. Dit betekent dat bestaande GT3-bolides als vertrekpunt dienen en worden opgewaardeerd voor de sprintraces. Omdat nagenoeg alle merken al een bestaande GT3-bolide hebben, ziet Berger dit als een geschikte manier om meerdere merken te binden. Audi heeft, net als BMW, al toegezegd fabriekssteun te zullen verlenen en ook Mercedes is bereid om terug te keren. "Mercedes heeft de DTM jarenlang mee opgebouwd. Met deze veranderingen in het reglement bestaat de kans zeer zeker dat onze Mercedes-AMG GT3 weer mag meedoen. Daarom kijken we ernaar uit klantenteams te ondersteunen en hopen we dat vele teams uit onze 'Customer Racing'-groep hier aan de start staan", aldus Thomas Jäger namens het merk met de ster.

Hij stipt meteen een belangrijk punt aan: het zal in de toekomst niet meer om de directe fabrieksteams gaan. De DTM wordt nog meer dan vandaag de dag een 'Kundensport' waarbij het volledig om klantenteams (weliswaar met enige fabriekssteun) draait. Dat maakt het voor fabrikanten minder ingrijpend om steun te verlenen en biedt wellicht ook kansen voor merken die niet meteen met de DTM worden geassocieerd. Zo hebben Porsche en Glickenhaus al aangegeven onder voorwaarden geïnteresseerd te zijn en deed Berger vrijdag uit de doeken dat er eveneens wordt gesproken met Aston Martin en zelfs met McLaren en Ferrari.

Format blijft intact, balance of performance herzien

Om deze verschillende auto's in het gareel te houden en fans interessante races te bieden, zal de DTM ook in 2021 met een 'balance of performance' werken. "Er wordt een onafhankelijke keuring uitgevoerd voor die balance of performance, waarbij het niet alleen om de prestaties van iedere auto draait maar ook om zaken als het zwaartepunt, om zo alle voertuigconcepten gelijke kansen te bieden." Dat laatste is hard nodig omdat de DTM met het nieuwe reglement veel verschillende concepten kan aantrekken, in tegenstelling tot de huidige Class One-regels. "Een nieuw aspect is ook dat we er nog extra strafgewicht aan toevoegen. Respectievelijk 25, 18 en 15 kilo voor de eerste drie coureurs van een race."

Het format blijft verder grotendeels intact. Zo blijft ieder raceweekend bestaan uit twee races van 55 minuten, de welbekende sprintraces dus, met daarbij nog steeds een verplichte pitstop. De startprocedure gaat wel op de schop. Waar het kampioenschap nu nog voor een staande start gaat, stapt men vanaf 2021 over op een rollende start in de zogenaamde 'DTM formation' die we tegenwoordig al kennen van herstarts na een safety car. Technische hulpmiddelen als ABS en traction control blijven overigens wel gewoon toegestaan.

Tekst gaat verder onder de videopresentatie:

Berger toch overstag: Volledig elektrische klasse in de maak

Hiermee is weliswaar de voornaamste, maar nog altijd maar één van de vijf pijlers besproken. De DTM spreekt in totaal van vijf steunpilaren onder de toekomst van de sport. Het GT Plus-reglement is daar eentje van, maar er is meer. Zo krijgt de DTM Trophy, in 2020 ook al actief, als tweede pijler een prominentere rol als opleidingsklasse voor de echte DTM. Met de DTM Classics wordt er ten derde aan puristen gedacht. Zo worden er op ieder circuit races met historische bolides opgetuigd om het bijprogramma iets meer cachet te geven. Afhankelijk van de locatie gaat het om Group C-bolides, legendarische DTM-auto's en historische F1-wagens. De vierde pijler van de DTM is nagenoeg het tegenovergestelde hiervan en richt zich juist op de virtuele toekomst: een prominentere rol voor esports.

Toch staat dit allemaal in de schaduw van de laatste en wellicht belangrijkste pijler: DTM Electric. Zoals de naam al doet vermoeden gaat het om een volledig elektrische raceklasse. Dit plan is nog altijd werk in uitvoering en zou vanaf 2023 werkelijkheid moeten worden. Waar Berger zich lange tijd heeft verzet tegen elektrificatie is hij nu overstag. Al moet het wel op zijn eigen manier: "We gaan het anders doen, elektrisch moet volgens ons leuk zijn voor zowel fans als coureurs." Dat betekent dat de bedachte bolide het equivalent van maar liefst 1200 pk moet leveren. Op de Hockenheimring mogen Daniel Abt, Hans-Joachim Stuck, Timo Scheider en Sophia Flörsch dit gevaarte alvast aan de tand voelen.

De uitwerking van de serie, met onder meer het deelnemersveld, moet in de komende twee jaren meer vorm krijgen. Dat geldt ook voor de technische doorontwikkeling in samenwerking met Schaeffler. De DTM wil met deze bolides namelijk ook volledige sprintraces, van wellicht 45 minuten, afwerken. Het plan is vooralsnog om DTM Electric in 2023 als een aparte raceklasse te introduceren, dus naast de reguliere DTM met het GT Plus-reglement. Desondanks houdt de DTM een slag om de arm en pakt men het slim aan: als de GT-racerij op termijn ook niet meer genoeg blijkt om merken te binden, dan heeft men de toekomstige technologie alvast in huis.

Dit moet de DTM toekomstbestendig maken en vooral voorkomen dat Berger nog een keer in de rampzalige situatie van 2020 belandt. Of zoals de voormalig F1-coureur uit Wörgl het zelf even uitlegt: "Wij zijn allemaal 'petrolheads', maar moeten wel naar de toekomst kijken. Voor nu kijken we enorm uit naar de terugkeer van vele merken en naar spannende races met GT-auto's. Maar parallel daaraan willen wij de tijd benutten om ons technologisch verder te ontwikkelen. Dus niet: wat is de technologie van morgen, maar wat is de technologie van overmorgen? Daarom werken wij keihard aan dit project. We willen vanaf 2023, 2024 of zelfs 2025 technologieën aanbieden, die dan nog steeds relevant zijn voor de verschillende merken."

Foto's: De elektrische DTM-bolide in beeld