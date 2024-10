DTM Hockenheim Race 1: Kelvin van der Linde draait titelrace om

Lamborghini-coureur Mirko Bortolotti was het finaleweekend van het veertigste DTM-seizoen met de beste papieren begonnen. De Italiaan had in het klassement vijftien punten voorsprong op Abt Audi-coureur Kelvin van der Linde, maar die kwalificeerde zich zaterdagochtend op Hockenheim op pole-position, terwijl Bortolotti niet verder kwam dan startplaats zeven.

Het leek er op dat Van der Linde – met zondag nog een afsluitende race te gaan – een flinke slag kon slaan, maar de Zuid-Afrikaan kreeg het niet cadeau. Hij moest zich de hele race verdedigen tegen de felle Mercedes-coureur Lucas Auer die zelfs even de leiding overnam na een undercut bij de pitstop. Van der Linde profiteerde niet veel later van een fout van de Oostenrijker, wiens banden niet helemaal op temperatuur waren, en nam de leiding weer terug in handen. In de laatste ronden naar de finish was er herhaaldelijk contact tussen de twee kemphanen, maar Van der Linde hield zijn zenuwen het beste in bedwang en kwam uiteindelijk als winnaar over de lijn. Auer werd tweede en achter de Oostenrijker finishte Porsche-coureur Ayhancan Güven als derde.

Auers teamgenoot Maro Engel werd vierde en hield daarmee zijn theoretische titelkansen intact, terwijl Bortolotti vijfde werd. De Lamborghini-coureur was de race prima gestart en lag zelfs even vierde, maar door een mislukte pitstop en een harde manoeuvre van Engel viel de Italiaan uiteindelijk terug naar de vijfde plaats.

Beslissing valt op zondag

Van der Linde heeft nu twee punten voorsprong op Bortolotti in het kampioenschap (217 om 215). Engel is derde en heeft twintig punten achterstand op de Abt Audi-coureur. Dat betekent dat de Zuid-Afrikaan de beste uitgangspositie heeft voor zondag. Er liggen dan nog 28 punten voor het grijpen, maar in tegenstelling tot zijn titelrivalen moet Van der Linde die laatste race starten met twintig kilogram extra ballast.

Uitslag DTM Hockenheim Race 1