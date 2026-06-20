Strafregen met gevolgen: Mapelli verliest eerste DTM-zege, vreugde bij McLaren-Team!

De fans op de Lausitzring moesten er lang op wachten, maar ruim vier uur na het einde van de zaterdagrace van de DTM op de Lausitzring werd McLaren-coureur Ben Dorr achteraf tot winnaar uitgeroepen. De McLaren-youngster pakt zijn eerste DTM-triomf omdat de vermeende winnaar Marco Mapelli een straf van 15 seconden kreeg, omdat hij te snel reed onder Full Course Yellow.

De Italiaan valt terug naar de tweede plaats, omdat Ricardo Feller - die na de race als derde nog blij was met zijn podiumplaats in de Manthey-Porsche - om dezelfde reden een tijdstraf van 15 seconden kreeg. De Zwitser blijft echter derde, want Aston Martin-coureur Nicki Thiim had bij het vallen van de finishvlag een achterstand van 20,703 seconden op Feller.

Daarnaast kregen nog twee andere piloten 15 seconden straf vanwege een te hoge snelheid tijdens de FCY: De lokale held uit Dresden, Maximilian Paul, verliest zijn sterke zesde plaats en wordt teruggezet naar plek 14, terwijl de straf voor Maro Engel, die als teleurgestelde 15e eindigde, geen positieverlies tot gevolg heeft.

Vrijspraak voor Kalender en Gounon

Maar hoe kwam het tot deze bestraffingen en waarom duurde de beslissing zo lang? De sportcommissarissen startten tijdens de race al een onderzoek naar Mapelli, Feller, Paul, Jules Gounon, Tom Kalender en Engel vanwege verdachte GPS-gegevens over het overschrijden van de snelheidslimiet van 80 km/u tijdens de FCY.

Om foutieve beslissingen te voorkomen - zoals onlangs in de Formule 1 tijdens de Grand Prix van Monaco bij de snelheidslimiet in de pits - werden naast de GPS-data ook de gegevens uit de auto zelf uitgelezen en over elkaar heen gelegd. Bovendien werden de teams over de kwestie gehoord.

Het onderzoek wees uit dat niet alle coureurs daadwerkelijk een overtreding hadden begaan. Bij Kalender en Gounon besloten de sportcommissarissen tot "No Further Action", terwijl naast de coureurs op het podium ook Paul en Engel een straf van 15 seconden kregen.

Waarom de sportcommissarissen geen keuze hadden

Maar hoe is dit te verklaren? Alle coureurs waartegen een onderzoek werd ingesteld, reden ten minste kortstondig boven de toegestane 80 km/u, maar er zijn in de DTM bepaalde toleranties. Dit heeft te maken met het feit dat er - afhankelijk van de positie van de auto op het circuit - een minimale vertraging in de datatransmissie kan optreden voordat het signaal in de cockpit aankomt.

Bovendien rijden de piloten ook onder FCY in de bochten soms langzamer dan 80 km/u, waardoor het bij het accelereren kan gebeuren dat een coureur kortstondig boven de maximaal toegestane snelheid uitkomt. De bestrafte coureurs reden echter te lang boven de toegestane 80 km/u.

Volgens informatie van Motorsport-Total.com waren er verschillende redenen voor de overtredingen. "Hij had een korte piek en dat was het", legt een woordvoerder van Abt uit. Of het om een technische reden of een fout van de coureur ging, wilde het Lamborghini-team niet verduidelijken.

Abt en Manthey: Wat leidde tot de te hoge snelheid?

Waarom het misging bij Manthey? "We waren te laat bij het inrijden van de FCY-fase en daardoor nog te snel", aldus een woordvoerster van Manthey.

Direct na de race waren Mapelli en Feller zich er niet van bewust dat er tijdens de neutralisatie van de race, veroorzaakt door een technisch defect aan de McLaren van Timo Glock, iets mis zou kunnen zijn geweest.

"No, I don't know. I heard it's a yellow flag sector too quick or something like this. So not sure," aldus Mapelli. Ook Feller toonde zich verrast. "I also can't tell, to be honest. I thought that was very safe, but I couldn't even tell which area it was. So we just have to see what the investigation says."