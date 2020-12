Abt-teammaat Müller looft Frijns: "Hij wordt nog vaak onderschat"

Het duo van Abt leek als een sneltrein door het DTM-seizoen 2020 te razen en onderweg meteen de hoofdprijzen op te rapen. Dat laatste ging echter niet door met dank aan een indrukwekkende remonte van René Rast. Desondanks hebben beide Abt Audi-coureurs wel degelijk hun visitekaartje afgegeven in het voorbije kalenderjaar. Frijns pakte drie zeges, waaronder zijn eerste DTM-zege in Assen, Müller trok in totaal zes keer aan het langste eind.

Ondanks dat beide heren in de titelstrijd verwikkeld waren, is de onderlinge dynamiek steeds prima gebleven. Het wederzijdse respect blijkt ook wel uit de positieve uitlatingen van de Zwitser over Frijns: "Hij wordt nog vaak onderschat. Dat komt misschien doordat hij niet zoveel zegt, maar gewoon gaat zitten en gas geeft. Hij is niet iemand die iedere dag in de media opduikt", legt Müller aan onder meer Motorsport.com Nederland uit.

Maar als Müller wordt gevraagd naar de sterkste tegenstanders uit zijn carrière, dan heeft hij zeker een plaatsje vrijgehouden voor Frijns. "Robin hoort daar zeker bij ja, net als René Rast trouwens. Zij staan echt bovenaan dat lijstje. Bij Audi - en al helemaal binnen Abt - kun je goed zien hoe het zit. Daarom kan ik dit ook zo goed beoordelen. En ik kan uit ervaring met zekerheid zeggen: Robin en René zijn echt heel sterk."

Waar Rast daar veel waardering voor krijgt - zelfs van DTM-voorman Gerhard Berger - ligt dat bij Frijns zoals gezegd ietsje anders. Iedere collega erkent dat hij in verschillende auto's goed uit de voeten kan, maar de loftrompet wordt niet zo vaak gestoken. "Aan de ene kant zeg ik: het maakt me niks uit, ik wil gewoon racen. Aan de andere kant is het soms lastig te begrijpen", reageert Frijns desgevraagd. "Ik heb soms het gevoel dat ik, ondanks dat ik ook races heb gewoon en steeds vooraan mee heb gedaan, iets minder respect heb gekregen dan bijvoorbeeld Nico of René. Dat is misschien jammer, maar ik ben eerlijk gezegd niet zo bezig met wat er allemaal over mij wordt geschreven. Als je daar al teveel mee bezig bent, kun je op een gegeven moment niet meer slapen", sluit Frijns lachend af in de DTM-persconferentie.

VIDEO: De fraaie zegetocht van Frijns op het TT Circuit Assen in beeld