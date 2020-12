De Grand Prix van Abu Dhabi van afgelopen weekend was zeker geen spektakelstuk, iets wat in de afgelopen jaren wel vaker het geval was. In de laatste twintig ronden van de race werd er slechts twee keer ingehaald en dat zorgde niet alleen voor kritiek onder fans, maar ook bij coureurs. Onder andere Daniel Ricciardo en Lewis Hamilton spraken zich kritisch uit over de gezapige ontmoeting op het Yas Marina Circuit. Een deel van die kritiek is dus ook gericht op Hermann Tilke, die met zijn bedrijf Tilke Architects verantwoordelijk is voor het ontwerp van een groot aantal circuits op de F1-kalender.

In gesprek met Der Standard verdedigt Tilke zich tegen de kritiek. Hij stelt dat het voor circuitontwerpers als hij niet altijd even makkelijk is, omdat bij het ontwerp rekening gehouden dient te worden met ‘externe beperkingen’. In het geval van het Yas Marina Circuit ging het om bijvoorbeeld het hotel op het circuit, in Sochi was het juist het Olympisch park. “Het Yas Hotel, dat geïntegreerd is in het circuit, heeft tweehonderd kamers”, zei Tilke. “Maar negen maanden voordat het einde van de bouw kregen wij te horen dat het hotel twee keer zo groot werd. Op een deel van het circuit zou bovendien een stadsdeel gebouwd worden, maar dat is nooit gerealiseerd. Hierdoor konden wij ook niet met het camber van de bochten spelen, waarmee we meer dynamiek hadden kunnen inbouwen.”

Dit zorgt ervoor dat inhalen op het Yas Marina Circuit minder makkelijk is dan wenselijk, ondanks de twee lange rechte stukken die worden afgesloten met hevige remzones. Ook dit kan volgens Tilke bijdragen aan meer inhaalacties maar biedt geen garanties. “Als de bochten daarvoor het niet mogelijk maken om dicht genoeg bij de auto ervoor te komen, heb je er niets aan. Deze achterstand kunnen de snellere auto’s op het rechte stuk niet meer goedmaken. Het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi lijdt onder dit fenomeen. Het ligt ook aan de aerodynamica van auto’s, dus hopelijk verandert dat met de nieuwe reglementen.”

Fouten uitlokken met lastige passages

Bij ieder project probeert Tilke een aantal uitdagende passages in te bouwen. Het doel daarvan is om fouten uit te lokken en zodoende inhaalacties te stimuleren, maar in de Formule 1 gaat dat niet zo makkelijk. “Als de coureur erachter geen fout maakt, kan hij ernaast of er voorbij komen. In de Formule 1 is dat alleen wat lastiger, omdat daar de beste coureurs ter wereld rijden. Die maken op vrijdag fouten, maar op zondag vrijwel niet. Ook hebben ze de beste technici. Er zijn veel factoren, waaronder de bandenslijtage, die ook een rol spelen.”

Een perfect circuit bestaat volgens Tilke niet. “Bovendien is niet iedere voetbalwedstrijd even spannend. Bepaalde circuits neigen saaiere races te geven en andere circuits juist spannendere wedstrijden. Een goed voorbeeld is de Red Bull Ring. Die levert een goede dynamiek voor racen en leent zich goed voor inhaalacties. De races zijn daar vaak spannend”, analyseert Tilke. Hij geeft echter wel toe dat niet ieder circuit een schot in de roos is: “Sochi levert vaak saaiere races op, dat klopt. Het ligt midden in het Olympisch park en is als een stratencircuit opgezet. We hadden daar niet veel speelruimte, want de Olympische Spelen van 2014 hadden de prioriteit. Het was geen eenvoudig project."