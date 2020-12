F1-kalender 2021 bevestigd: 23 races, Zandvoort in september

Na een seizoen dat geteisterd werd door de coronapandemie wil de Formule 1 in 2021 'back to normal'. Sterker nog: met 23 races heeft men zelfs de meest uitvoerige racekalender ooit op papier gezet. In hoeverre deze planning in 2021 ook daadwerkelijk overeind blijft, valt nog te bezien, al heeft het World Motor Sport Council de kalender vandaag wel officieel goedgekeurd. De planning is daarmee 'definitief', allerlei veranderingen door corona daargelaten.

GP van Nederland begin september, plek van Vietnam nog niet vergeven

Zoals al eerder gecommuniceerd begint het 72ste Formule 1-seizoen in het weekend van 21 maart 2021 met de Grand Prix van Australië. Na deze race door het Albert Park is het een week later de beurt aan Bahrein, dat de wintertest (na een stemming onder teams) met de kennis van nu wel aan Barcelona moet laten. Na die race in Sakhir en de GP van China (nu als derde race in het schema) staat er nog altijd een 'To Be Confirmed' op de kalender. Het gaat formeel om de datum van Vietnam, al heeft Motorsport.com al vernomen dat het Aziatische land geen aanspraak meer maakt op een F1-race in 2021. In plaats daarvan gaat het tussen locaties die in 2020 zijn toegevoegd - zoals Portimao en Imola - al is er vanwege het financiële aspect nog geen knoop doorgehakt.

Dat laatste is wel gebeurd wat betreft de eerste Grand Prix van Nederland sinds 1985. Die krachtmeting in Zandvoort staat voor het weekend van 5 september op de agenda. "Een hele mooie datum", laat sportief directeur Jan Lammers in een reactie aan Motorsport.com Nederland weten. "Wij zijn hier heel blij mee en het is ook een leuk extraatje voor alle Zandvoortse ondernemers, eigenlijk een verlenging van het zomerseizoen." De Dutch Grand Prix werd in een eerder stadium nog voor begin mei bedacht, maar is opgeschoven om de kans op fans in de duinen zo groot mogelijk te maken. Of zoals circuitdirecteur Robert van Overdijk het onder woorden wist te brengen: "Wij mikken op een vol huis."

Zandvoort maakt zoals bekend deel uit van een 'triple header' met Spa en Monza, waarvan het seizoen 2021 er in totaal twee kent. Aan het eind van de gepresenteerde planning valt vanzelfsprekend de allereerste GP van Saudi-Arabië uit de Formule 1-geschiedenis op, al moet het stratencircuit in Jeddah formeel nog wel worden goedgekeurd. Ook achter de GP van Spanje staat nog een klein sterretje, maar dan omdat er formeel nog overeenstemming met de promotor moet worden bereikt. Het seizoen eindigt wederom in Abu Dhabi.

Overzicht: de bevestigde Formule 1-kalender voor 2021