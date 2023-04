Frijns vertrekt bij Audi: “Tijd om verder te kijken”

Robin Frijns meldt zijn afscheid van Audi zaterdag zelf via social media. “Aan alle goede dingen komt een einde”, begint de Nederlandse coureur zijn bericht. “Na zeven jaar een officiële fabriekscoureur van Audi te zijn geweest, is het voor mij tijd om verder te kijken. Ik kan iedereen niet vaak genoeg bedanken voor de geweldige tijd die ik heb gehad.”

In zijn eerste jaar als Audi-fabriekscoureur (2015) kroonde Frijns zich samen met Team WRT tot kampioen algemeen in de Blancpain GT Series. Twee jaar later won hij samen met WRT het Blancpain Sprint-kampioenschap, gevolgd door een triomf in de prestigieuze 12 uur van Bathurst in 2018. Van 2018 tot en met 2020 racete Frijns voor Audi in de DTM. “Dat was mijn persoonlijke hoogtepunt”, aldus Frijns. “Mijn meest speciale herinnering: mijn eerste DTM-zege samen met Abt Motorsport, voor eigen publiek in Assen.”

Frijns eindigde zijn Audi-avontuur vorig jaar met de winst van de 24 uur van de Nürburgring. “Dat was er zeker één voor de boeken. Dank aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt”, besluit Frijns. Dit jaar komt hij voor WRT uit in de LMP2-klasse van het FIA World Endurance Championship. Daarnaast is hij voor Abt actief in de Formule E. Frijns raakte begin dit jaar geblesseerd bij een crash in de openingsrace van de elektrische klasse. Daardoor was hij enkele maanden uitgeschakeld, maar hij maakte onlangs zijn rentree in Sao Paulo.