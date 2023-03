Het negende seizoen van de Formule E begon op dramatische wijze voor Robin Frijns. In de openingsrace van het seizoen, op het Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico, brak de Abt Cupra-coureur zijn linkerpols na een aanvaring met Norman Nato. Die blessure zorgde ervoor dat de Nederlander de vier daaropvolgende races in Diriyah, Hyderabad en Kaapstad moest overslaan. Hij werd geopereerd aan zijn pols en keerde vorige week terug achter het stuur voor de 1000 Mijl van Sebring, waar hij met zijn teamgenoten de LMP2-bolide van WRT naar de zesde plek reed.

Die race gaf Frijns de kans om alvast weer te wennen aan het racen en zo kon hij ook oordelen of zijn pols genoeg hersteld en sterk genoeg was om een race aan te kunnen. Na die zware beproeving op Sebring rekent Frijns erop dat er dit weekend in de Formule E E-Prix van Sao Paulo geen problemen zullen zijn met zijn pols.

"In het begin voelde het wat stijf, maar hoe meer je rijdt hoe soepeler het wordt", zegt Frijns tegen Motorsport.com. "Ik voelde totaal geen pijn, ik kan alle kracht in mijn handen aan, kan duwen en trekken. Alleen ontbreekt het aan flexibiliteit, vanwege de plaat."

Er was volgens Frijns geen specifiek schema voor zijn terugkeer in de elektrische raceklasse, maar hij geeft wel aan dat hij vorige maand probeerde deel te nemen aan de E-Prix van Kaapstad in Zuid-Afrika. De arts stak daar een stokje voor. "Ik reed in de simulator voor de race in Kaapstad, was in de fabriek en ik voelde me prima, maar de FIA-dokter gaf geen groen licht vanwege de röntgenfoto", legt Frijns uit.

"Op dat moment was ik natuurlijk teleurgesteld, maar uiteindelijk was dit de juiste beslissing", geeft de Formule E-coureur toe. "Twee weken later werd er nog een röntgenfoto gemaakt en dat zag er al een beetje beter uit, dus daarom besloten we ervoor te gaan."

Voor nu zal Frijns het hele Formule E-seizoen met de plaat in zijn pols rijden, maar hij hoopt deze uiteindelijk te laten verwijderen omdat dit zijn pols minder zal belasten. "Na het seizoen zal ik opnieuw geopereerd worden omdat ik van deze plaat af wil. Ik weet nog niet [wanneer], ik moet dat nog steeds inplannen. Maar het zal ergens in augustus of september zijn. Dit is een van de beste banen om op terug te keren, aangezien er geen echt lastige bochten zijn. Het zijn alleen start-stop-chicanes, dus ik voorzie geen problemen."