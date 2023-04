Felipe Drugovich is momenteel samen met Stoffel Vandoorne de officiële Formule 1-reservecoureur van Aston Martin. De Braziliaan verving tijdens de wintertest in Bahrein de geblesseerde Lance Stroll. Even lonkte ook zijn F1-debuut, maar zijn collega werd fit genoeg bevonden voor de openingsrace van het F1-seizoen. Komende maandag is het echter tijd voor iets nieuws. De regerend FIA F2-kampioen doet daags na de E-Prix van Berlijn namens Maserati mee aan de rookietest. Drugovich staat te trappelen.

"Ik kan niet wachten om in Berlijn kennis te maken met de Maserati Tipo Folgore, de Gen3 Formule E", zegt de 22-jarige coureur, die gezelschap krijgt van F3-rijder Hugh Barter. "FE is een klasse die me altijd heeft gefascineerd. Het zal interessant zijn om erachter te komen hoe een volledig elektrische auto zich verhoudt met andere eenzitters waar ik de afgelopen seizoenen mee reed. Het is een grote eer dat ik een actieve rol ga spelen in de ontwikkeling van zo'n iconisch merk in diens eerste seizoen in dit wereldkampioenschap. Ik kijk er enorm naar uit."

Drugovich wordt tijdens de rookietest vergezeld door enkele bekende namen. Zo test Jack Aitken, die in 2020 voor Williams de Grand Prix van Sakhir reed, voor Envision Racing en krijgt hij daar Jonny Edgar aan zijn zijde. Daarnaast is Red Bull-junior Zane Maloney voor Andretti van de partij.