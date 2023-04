Dat Daniil Kvyat deelneemt aan de test, is geen grote verrassing te noemen. Vorige week werd de 28-jarige Rus al gelinkt aan NIO 333 voor de rookietest op het stratencircuit van Berlijn. Kvyat, die momenteel onder een Italiaanse racelicentie rijdt vanwege de sancties van de FIA tegen Russische coureurs, reed tussen 2014 en 2020 zes seizoenen in de Formule 1. Hij begon bij Toro Rosso en promoveerde na een jaar al naar topteam Red Bull, maar werd vervolgens weer terugverwezen naar het zusterteam.

Kvyat, die onlangs aangekondigd werd als nieuwe fabriekscoureur van Lamborghini Squadra Corse in het LMDh-team, neemt volgende week maandag deel aan de Formule E-test op Tempelhof in Berlijn, waar dit weekend de E-Prix verreden wordt. Het worden zijn eerste meters in de bolide van de elektrische raceklasse. "Ik ben echt enthousiast om de Formule E-auto voor de allereerste keer met NIO 333 Racing te proberen", zegt Kvyat. "De Formule E heeft al vele jaren bewezen dat het een zeer competitief kampioenschap is, gecombineerd met erg interessante milieudoelen. De races zijn zeer snel en competitief. Dit team heeft ook veel vooruitgang geboekt, met name dit jaar, en heeft ruimte om te groeien en te vechten voor nog betere posities in de toekomst. Het wordt interessant om te zien wat we samen kunnen doen tijdens deze test", aldus de Rus, die bij NIO 333 vergezeld wordt door WTCR-kampioen Mikel Azcona.

Eerder werd al bekendgemaakt dat Aston Martin-reserve Felipe Drugovich ook deelneemt aan de test. Dat doet de Formule 2-kampioen van 2022 namens Maserati, dat dit jaar haar intrede maakte in de Formule E. Ook Ferrari-reserve Robert Shwartzman, die zijn rol bij het team deelt met Antonio Giovinazzi, is van de partij. Hij stapt in bij DS Penske. Tevens zullen voormalig Formule 1-coureur Will Stevens en DTM-coureur Sheldon van der Linde in actie komen.

De volledige deelnemerslijst van de Formule E-rookietest in Berlijn:

Abt Cupra Adrien Tambay Tim Tramnitz Andretti Autosport Linus Lundqvist Zane Maloney DS Penske Robert Shwartzman Will Stevens Envision Racing Jack Aitken Jonny Edgar Jaguar Racing Simon Evans Sheldon van der Linde Mahindra Jehan Daruvala Jordan King Roberto Merhi Maserati MSG Racing Felipe Drugovich Hugh Barter McLaren Luke Browning Charlie Eastwood NIO 333 Daniil Kvyat Mikel Azcona Nissan Victor Martins Luca Ghiotto Porsche David Beckmann Ye Yifei