Renger van der Zande vindt nieuwe IMSA-werkgever voor 2025

Afgelopen weekend sloot Renger van der Zande zijn loopbaan bij Chip Ganassi Racing en Cadillac af met een zege in de enerverende Petit Le Mans op Road Atlanta. Het was tot nu niet bekend waar hij zijn carrière zou vervolgen, maar dinsdag is het naar buiten gekomen dat de 38-jarige coureur zich aansluit bij Acura, dat samen met Meyer Shank Racing in de Amerikaanse klasse rijdt.

"Ik ben razend enthousiast dat ik bij een nieuw team en een nieuw merk aan de slag kan", vertelt de uit Dodewaard afkomstige coureur. "Ik wil Mike Shank, Jim Meyer en iedereen bij HRC [moederbedrijf van Acura, red.] bedanken voor deze kans, maar ik moet ook Cadillac bedanken voor alles wat ze de afgelopen zeven jaar voor mij hebben gedaan. Cadillac en Chip Ganassi zijn voor mij een racefamilie. Het was voor mij lastig om het team te verlaten, maar het is tijd voor een nieuw hoofdstuk en ik kijk hier enorm naar uit."

Van der Zande kent Acura vanuit het IMSA-kampioenschap, want het merk is de afgelopen jaren al actief in die klasse en was dus een concurrent voor de ervaren coureur. "Ik heb de afgelopen zes jaar al tegen Acura geracet en ze waren altijd een beduchte tegenstander. Ik ben erg enthousiast dat ik nu aan hun kant sta en gebruik kan maken van de mogelijkheden", vervolgt hij. "We gaan zien wat we volgend jaar achter het stuur kunnen laten zien!"

Van der Zande (tweede van links) met zijn Meyer Shank-teamgenoen Foto door: Meyer Shank Racing

Met Van der Zande sluiten ook Tom Blomqvist, Colin Braun en Nick Yelloly zich aan bij Meyer Shank-Acura, waarvan laatstgenoemde de vaste teamgenoot van de Nederlander wordt. Blomqvist en Braun keren terug op het oude nest, Yelloly komt over van BMW. "De toevoeging van Renger en Nick zorgt ervoor dat we veel ervaring met de prototypes binnenhalen en zij hebben de laatste seizoenen hun sterke kanten laten zien. Ik denk dat zij een waardevolle toevoeging voor ons team zullen zijn", vertelt mede-teameigenaar Mike Meyer.

Ook vanuit HRC Amerika is men meer dan tevreden met de nieuwe line-up voor 2025. "Colin, Nick, Renger en Tom zijn coureurs van wereldklasse die ons team naar voren zullen leiden", juicht de president van de Amerikaanse tak van HRC, David Salters.

Nieuw tijdperk IMSA

Meyer Shank was afgelopen seizoen de grote afwezige op de IMSA-grid. De renstal haakte af nadat Acura zijn tweede auto aan Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport had toegewezen - na eerdere onenigheid tussen MSR en Acura om de manipulatie van de bandenspanning tijdens de 24 uur van Daytona van 2023. MSR keert na een seizoen afwezigheid weer terug en zal met twee exemplaren van de ARX-06 deelnemen. Wayne Taylor Racing neemt op zijn beurt het stokje van CGR over en zal met Cadillac in zee gaan.