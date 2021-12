Porsche wil batterij-ontwikkeling openstellen in Formule E

Porsche is in gesprek met het FIA Formule E-kampioenschap om de ontwikkeling van de batterij open te stellen. Sinds de oprichting van de elektrische raceklasse is de batterij voor alle deelnemers gelijk. De eerste variant werd geleverd door Williams Advanced Engineering, waarna McLaren Applied de batterij voor de Gen2-bolides ontwikkelde. Het component voor Gen3 wordt echter weer geleverd door WAE. De komende jaren blijft het element dus gestandaardiseerd.

Porsche ziet dat echter graag anders en hoopt dat de fabrikanten in de toekomst zelf aan de slag kunnen met de ontwikkeling van hun batterij. Hoewel meer partijen achter dit idee staan, vreest men voor torenhoge kosten en sterk stijgende budgetten. Thomas Laudenbach, de nieuwe motorsportbaas van Porsche, stelt echter een tussenweg voor. In gesprek met Motorsport.com zegt hij: “Vanwege de kosten wil men de ontwikkeling van de batterij niet openstellen voor de fabrikanten. Dat moeten we accepteren. Aan de andere kant is de batterij hét element voor de toekomst. We hebben er al over gesproken. Wij zouden graag zien dat de batterij-ontwikkeling in enige vorm opengesteld wordt, ook al is dat in beperkte mate. De ontwikkeling volledig openstellen is niet de weg die we moeten inslaan. We willen niet dat iedereen hier een fortuin aan gaat uitgeven, want dat zou de nekslag zijn voor kleinere teams. Ik zie wel wat in een standaard cel, maar de rest is vrij binnen bepaalde grenzen.”

Porsche vol vertrouwen, Agag heeft zo zijn twijfels

De discussie over de vrijheid qua batterij-ontwikkeling werpt direct de vraag op in hoeverre de Formule E voor automerken een perfect testplatform is. Mercedes (dat de Formule 1 een meer relevant alternatief noemde) en BMW verlaten de elektrische raceklasse en trokken bij hun bekendmaking de relevantie in twijfel. Gezien de zeer hoge efficiëntie van de elektrische aandrijflijn is de batterij het component met de meeste ontwikkelingspotentie. Laudenbach vervolgt: “We zouden graag zien dat we in gecontroleerde mate vrijheid krijgen om de batterij te ontwikkelen. Ik benijd de Formule E-organisatie niet, want het is iets heel lastigs om te doen. We zijn in gesprek en ik denk dat het ervan gaat komen.”

Formule E mede-oprichter Alejandro Agag is minder enthousiast: “Vrijheid gaat gepaard met geld, helaas. Hoe meer vrijheid, hoe meer teams moeten uitgeven. Na een tijdje is het geld op en vertrekken ze.”