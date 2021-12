Een aantal reglementen gaat voor het komende Formule E-seizoen op de schop. Eerder was het zo dat de organisatie de hoeveelheid in te zetten energie terugschroefde bij een safety car of full course yellow, maar dat gaat veranderen. In plaats van energieverlies wordt er extra tijd bij de race opgeteld, waardoor de wedstrijd langer gaat duren. Vergelijkbaar met blessuretijd in het voetbal. Vandoorne vraagt zich af of de wijzigingen voor een andere situatie gaan zorgen.

"Om eerlijk te zijn, weet ik niet of het een groot verschil gaat maken tijdens het racen. Het verlengen van de wedstrijdlengte is wel logischer en begrijpelijker voor de fans. Het is een betere beslissing dan wanneer je besluit om de hoeveelheid beschikbare energie te verminderen", stelt Vandoorne, die wel denkt dat de verlenging het racen lastiger gaat maken. "Het wordt lastiger om de achterbanden goed te houden, dus ik denk dat we het rustiger aan gaan doen. Datzelfde geldt voor de batterij, want daar gaan we [ondanks meer vermogen] ook meer van verliezen. De aanpak wordt nauwkeuriger."

Stoffel Vandoorne, Mercedes-Benz EQ, EQ Silver Arrow 02 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Andere kwalificatieformat

Komend seizoen gaat de elektrische raceklasse ook gebruikmaken van een ander kwalificatieformat. De organisatie stapt af van de kwalificaties waarbij de hooggeplaatste coureurs als eerste de baan op moesten en zo de baan schoon moesten rijden voor de andere groepen met coureurs die lager stonden in het kampioenschap. De kans op het behalen van pole-position was voor bijvoorbeeld de kampioenschapsleider nihil. Na kritiek van diverse coureurs besloot de organisatie voor een andere aanpak in de vorm van een knock-outsysteem. Het veld wordt nu in twee groepen gesplitst. Elke groep bestaat uit elf coureurs die tien minuten de tijd krijgen om een snelle tijd neer te zetten. De vier snelste coureurs per groep gaan door naar een één-tegen-één gevecht in de kwartfinales, gevolgd door halve finales en uiteindelijk de finale. Vandoorne betwijfelt ook hierover of het verschil gaat opleveren.

"Ik kijk er zeker naar uit. Ik weet alleen niet zeker of de één-tegen-één gevechten echt veel verandering gaan brengen, want daar zal niet veel bij worden stilgestaan in de auto. De concentratie ligt voornamelijk op het alles uit de auto halen, dat gaat de sleutel zijn", vervolgt Vandoorne. "We beginnen met de groepssessies, waarbij de aanpak wellicht iets anders moet, omdat we een aantal vliegende ronden moeten rijden. Dit zorgt ervoor dat het veld wordt uitgedund, waardoor je een strijd van man tegen man gaat krijgen. Het format klinkt wel leuk en ik denk dat het interessant wordt, helemaal als je de finale haalt en tegen elkaar strijdt om de pole-position."

Introductie van de Gen3-auto's in 2022

Niet alleen de regels worden anders, ook de wagens ondergaan een flinke metamorfose in 2022. Volgend jaar wordt de Gen3-auto geïntroduceerd. Volgens de Formule E-organisatie is het de meeste efficiënte raceauto ter wereld. Zo moet bijvoorbeeld 40 procent van de energie worden teruggewonnen uit het remmen in de race. Ook het uiterlijk van de auto wordt anders. Verder krijgt de nieuwe wagen zowel voor als achter een aparte aandrijftrein, moet het vermogen op 470 pk uitkomen en ligt de topsnelheid rond de 320 kilometer per uur.