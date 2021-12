De Vries: “Winnen Formule E-titel voelde anders dan eerdere titels”

Net als de strijd om de Formule 1-titel werd ook het kampioenschap in de Formule E dit jaar pas in het allerlaatste raceweekend beslist. Op het voormalige Tempelhof-vliegveld in Berlijn ging Nyck de Vries halverwege augustus na een spannend finaleweekend aan de haal met de wereldtitel. Vier maanden later is het echter nog altijd niet helemaal doorgedrongen tot de Mercedes-rijder dat hij zich net als landgenoot Max Verstappen wereldkampioen mag noemen.

“Heel eerlijk, ik heb het afgelopen seizoen en het feit dat ik wereldkampioen Formule E ben nog steeds niet helemaal op een rijtje gezet”, vertelt De Vries aan Motorsport.com. “De maandag nadat ik de titel had gewonnen in Berlijn was er niet veel tijd voor een kater, omdat ik een vroege vlucht moest pakken naar Le Mans en de focus weer moest verleggen. Daarna ging ik op vakantie, maar stond mijn telefoon roodgloeiend vanwege alle geruchten omtrent mijn toekomst.”

Aan het einde van de zomer werd De Vries in verband gebracht met een Formule 1-stoeltje voor 2022, maar tot dusver zal de Nederlander op dat vlak genoegen moeten nemen met een reserverol bij Mercedes. De 26-jarige coureur was de laatste maanden na afloop van het Formule E-seizoen vooral druk met zijn werkzaamheden voor het fabrieksteam uit Brackley. Tussendoor reisde hij ook nog even naar Amerika voor een allereerste IndyCar-test op het circuit van Sebring: “Ik heb niet veel vrije tijd gehad, maar dat is prima. Ik hou echt van wat ik doe en daar ben ik enorm dankbaar voor. Daarnaast denk ik ook dat het feit dat ik in zoveel verschillende auto’s race mij een betere coureur maakt. Ik werk in verschillende kampioenschappen samen met verschillende mensen, maar ik zal niet ontkennen dat ik stiekem wel uit kijk naar wat vrije tijd in de winter.”

Ander gevoel

Hoewel De Vries dus nog niet echt de kans heeft gekregen om zijn prestaties van het afgelopen jaar een plekje te geven, is de Nederlander wel al tot de conclusie gekomen dat hij een ander gevoel heeft overgehouden aan het veroveren van de Formule E-titel: “Vergeleken met mijn eerdere titels in het karten, de Formule Renault en de Formule 2, voelt het winnen van de Formule E-titel heel anders. Niet omdat het nu minder ging om het beklimmen van de autosportladder, maar eerder omdat het zo’n enerverend seizoen was. Iedereen maakte een hoop hoogte- en dieptepunten mee.”

“Ik ben realistisch genoeg om te begrijpen dat ik het jaar ook makkelijk als vijfde of zesde had kunnen eindigen. De einduitslag is niet direct een juiste afspiegeling van de prestaties van iedereen, maar voor ons is het wel een dik verdiende titel. We hebben het merendeel van het seizoen namelijk aan de leiding gelegen. Tegelijkertijd moet ik wel toegeven dat we het geluk aan onze zijde hadden en dat het allemaal aan kwam op die laatste ronde in Berlijn, dat draagt er ook wel aan bij dat deze titel anders voelt. De meeste coureurs bouwen gedurende het jaar naar een kampioenschap toe. De kwalificatieopzet maakt dat in de Formule E echter heel erg moeilijk. Na mijn twee tweede plaatsen tijdens het voorlaatste raceweekend in London, moesten we in Berlijn bijvoorbeeld deelnemen aan de langzamere eerste groep. In de Formule E weet je het maar nooit. Je hoopt gewoon maar dat het allemaal goed gaat.”

"Als je ziet hoe het seizoen is gelopen accepteer je bijna dat je niet altijd consistent kunt presteren, je kunt niet voortdurend in de punten eindigen. Je accepteert het moment en gaat weer verder. Dat punt heb ik tegen het einde van het jaar wel bereikt. Ik kon makkelijker een slecht weekend accepteren omdat ik begreep dat het de aard en de opzet van het kampioenschap was afgelopen seizoen."

'Deden mee om te winnen, niet om het meedoen'

Uiteindelijk slaagde De Vries er wel in om met zeven punten verschil de titel binnen te slepen. Dankzij teamgenot Stoffel Vandoorne ging Mercedes ook aan de haal met het kampioenschap bij de teams: "Het laat zien hoe hard we er aan het einde van ons debuutseizoen in 2019-2020 aan gewerkt hebben", vervolgt De Vries. "We waren al sterk, maar we hadden nog te maken met een paar kinderziektes. Het was ons eerste jaar in het kampioenschap en we maakten te veel fouten, we waren toen nog niet helemaal klaar voor de titelstrijd. We hebben daarop gereageerd door tijdens de winter veel te testen en te analyseren. Ook hebben we ons gefocust op specifieke gebieden waarvan we dachten dat we er beter konden. Die aanpak heeft echt zijn vruchten afgeworpen. De start van het seizoen was echt cruciaal, omdat toen duidelijk werd dat we echt ons huiswerk hadden gedaan. We deden mee om te winnen, en niet alleen om het meedoen."

"Uiteindelijk draait het allemaal om de details. Ik geloof niet dat er een sleutel tot succes bestaat. Alle kleine dingen moeten op hun plek vallen om te kunnen leveren met het pakket wat je hebt. Wij waren niet perfect en hebben nog steeds een hoop ruimte om te verbeteren, maar ik denk wel dat we er vanaf de start meteen goed bijzaten met de pole-position en overwinning in Saudi-Arabië."

"Ik wil iedereen bedanken die ons heeft geholpen met het winnen van beide titels, vooral mijn teamgenoot Stoffel Vandoorne. Onze samenwerking is echt geweldig namelijk, we kunnen het goed vinden samen. Door die titel hebben een hoop mensen me gevraagd naar mijn toekomstplannen. Ik weet hoe ik mijn toekomst zie, maar uiteindelijk weet je het gewoon niet. Zaken kunnen zo snel veranderen. Na het winnen van de Formule 2-titel was de overstap naar de Formule E niet echt iets waar ik op voorbereid was. Niet dat ik er geen interesse in had, maar omdat ik dit carrièrepad niet had voorzien. Uiteindelijk ben ik echter een coureur en wil ik daar racen waar de competitie het beste is en waar het het meeste betekent. Waar dat het geval is, daar wil ik racen."