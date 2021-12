Formule E introduceert budgetplafond vanaf seizoen 2022-2023

De Formule E zag na afloop van het vorige seizoen fabrikanten Audi en BMW uit de klasse vertrekken. Ook Mercedes kondigde haar vertrek aan, maar staat komend seizoen nog aan de start. Het laatste jaar dat de renstal van Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne meedoet in de elektrische raceklasse is ook de laatste waarin teams en fabrikanten zoveel geld kunnen uitgeven als zij willen. Op de bijeenkomst van de World Motor Sport Council op 15 december is het plan voor een budgetplafond er namelijk door gekomen. Het beperken van de uitgaven in de Formule E valt samen met de introductie van de Gen3-auto.

De Formule E-teams mogen in de seizoenen 2022-2023 en 2023-2024 nog maximaal 13 miljoen euro per seizoen uitgeven. Wel zijn er enkele uitzonderingen vanwege “bestaande contractuele verplichtingen”. Dat budgetplafond gaat in 2024-2025 omhoog naar 15 miljoen euro, maar op dat moment gaan de salarissen van de coureurs daar ook onderdeel van worden. Daarmee hoopt de Formule E op een “voortdurende investering in talent”. Voor de fabrikanten van de aandrijflijnen gaat een apart budgetplafond gelden van 25 miljoen euro voor twee opeenvolgende seizoenen. Onder meer de kosten voor de ontwikkeling, de bouw en de onderhoudsservices van de aandrijflijnen vallen onder dat plafond. Naar verluidt werken enkele fabrikanten momenteel nog met een budget van 40 miljoen euro.

Oliver Askew, Andretti Motorsport, BMW iFE.21, Jake Dennis, Andretti Motorsport, BMW iFE.21 Foto: Andreas Beil

Geen China op kalender 2021-2022

De World Motor Sport Council heeft ook de definitieve versie van de Formule E-kalender voor het aankomende seizoen goedgekeurd. Een belangrijke verandering op het 16 races tellende programma is het ontbreken van een ontmoeting in China. Op eerdere versies van de kalender stond het land nog ingetekend met een nog bekend te maken locatie, maar de ontmoeting op 19 maart gaat niet plaatsvinden. Datzelfde geldt voor de race in Kaapstad op 5 maart, die vanwege het coronavirus is afgelast. Op de nieuwe kalender blijven echter evenveel races prijken, want de krachtmetingen in Berlijn en Rome zijn nu gepromoveerd tot double-header. Het totaal aantal locaties met een dubbele race komt in 2022 daarmee op zes te liggen.

Voor het aanstaande Formule E-seizoen heeft de WMSC nog enkele andere veranderingen goedgekeurd. Zo is er een nieuwe aanpassing gedaan aan het kwalificatieformat, dat voor het nieuwe seizoen toch al op de schop is gegaan. De twee groepsfases van het knock out-format gaan niet tien, maar twaalf minuten duren. Daarmee komt de organisatie tegemoet aan de zorgen van de teams over het beperkte window voor een outlap, een voorbereidingsronde en de vliegende ronde. Bovendien gaat er niet langer een punt naar de coureur met de snelste tijd in de gehele kwalificatie. Wel worden er drie punten uitgekeerd aan de coureur die pole-position pakt.

Formule E-kalender 2021-2022

Datum Race Land 28 januari Diriyah E-Prix Saudi-Arabië 29 januari Diriyah E-Prix II Saudi-Arabië 12 februari Mexico City E-Prix Mexico 9 april Rome E-Prix Italië 10 april Rome E-Prix II Italië 30 april Monte Carlo E-Prix Monaco 14 mei Berlin E-Prix Duitsland 15 mei Berlin E-Prix II Duitsland 4 juni Jakarta E-Prix Indonesië 2 juli Vancouver E-Prix Canada 16 juli New York City E-Prix Verenigde Staten 17 juli New York City E-Prix II Verenigde Staten 30 juli London E-Prix Groot-Brittannië 31 juli Londen E-Prix II Groot-Brittannië 13 augustus Seoul E-Prix Zuid-Korea 14 augustus Seoul E-Prix II Zuid-Korea