In beeld: Verstappen en De Vries gehuldigd tijdens FIA Gala Parijs

In het Louvre in Parijs vond op donderdagavond het traditionele FIA Gala plaats. Vanwege de coronamaatregelen in afgeslankte vorm, maar desondanks beter dan in 2020 toen het gehele evenement online plaats moest vinden. Dit jaar verzamelden de grootste kampioenen uit de autosport zich in de Franse hoofdstad voor een avond vol huldigingen.

De bokalen voor de wereldkampioenen in de diverse FIA-kampioenschappen werden uitgereikt. Twee Nederlanders werden in het zonnetje gezet: Max Verstappen en Nyck de Vries. De Limburger kreeg de Formule 1-wereldkampioenschaptrofee overhandigd, terwijl de Fries afgelopen seizoen kampioen werd in het elektrische Formule E-kampioenschap.

Max Verstappen gehuldigd tijdens FIA Gala

Voorafgaand aan het officiële gedeelte vond de traditionele Champions Press Conference plaats, met uiteraard veel aandacht voor de nieuwe Formule 1-kampioen.

Een paar uur later verscheen Max Verstappen op de rode loper, samen met vriendin Kelly Piquet.

Max Verstappen poseert met de Formule 1-wereldtitelbokaal, samen met Le Mans-legende Tom Kristensen.

Ook werden de kampioenen uit de CIK-FIA Karting-kampioenschappen in het zonnetje gezet. FIA Karting-voorzitter Felipe Massa en Max Verstappen, in het verleden zelf ook zeer succesvol op de karts, deelden de prijzen uit.

Veel van de titelwinnende bolides stonden tentoongesteld. Max Verstappen en Kelly Piquet poseren.

Nyck de Vries geëerd voor Formule E-wereldtitel

Ook Formule E-kampioen Nyck de Vries werd uitgebreid in het zonnetje gezet tijdens het FIA Gala.

Nyck de Vries het stralende middelpunt naast de overige podiumklanten van het Formule E-kampioenschap.

Nyck de Vries met zijn vriendin Eva Bruggenwirth en de familie Massa