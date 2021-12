Porsche begon aan het Formule E-avontuur in het seizoen van 2019-2020, maar heeft in de twee jaren dat het meestrijdt nog geen enkele zege behaald. Pascal Wehrlein kwam wel als eerste over de lijn tijdens de E-Prix in Mexico, maar werd na afloop gediskwalificeerd omdat het team de Michelin-banden niet had opgegeven in technische paspoort van de wagen. Dit betekende dat Lucas di Grassi uiteindelijk met de grootste bokaal naar huis mocht. De frustratie werd nog groter toen Porsche moest toezien hoe concurrent Mercedes uiteindelijk kampioen werd bij de constructeurs en met Nyck de Vries de titel bij de rijders greep.

Volgens Thomas Laudenbach, vice-president van Porsche Motorsport, was het succes niet zo groot als dat vooraf verwacht werd. "Het doel is uiteraard om wedstrijden te winnen in de Formule E en dat we serieus meedoen in de titelstrijd", aldus Laudenbach tegen onder andere Motorsport.com. Audi en BMW hebben inmiddels een punt gezet achter hun deelname in de elektrische klasse en ook Mercedes staakt de strijd na het 2022-seizoen. Een eventuele terugkeer naar de Formule 1 heeft Porsche aan het denken gezet en het Duitse merk beslist dan ook volgend seizoen of het na 2024 nog aanblijft in de Formule E. "We moeten op een bepaald moment een beslissing nemen en dus gaan we volgend jaar de knoop doorhakken."

Porsche heeft namelijk laten weten geïnteresseerd te zijn in een deelname aan de Formule 1 vanaf 2026. Vanaf dat seizoen gaat het Formule 1-motorreglement flink op de schop en dus wordt het voor grote merken interessant om in de koningsklasse van de autosport in te stappen. De Volkswagen Group is al om tafel geweest met de FIA. Daarbij waren ook vertegenwoordigers van Porsche en Audi aanwezig. "Het is geen geheim dat we aan de F1 denken. De belangrijkste voorwaarden voor ons om deel te nemen lijken uit te komen. Er gaat namelijk meer prioriteit gegeven worden aan de elektrische elementen van de aandrijving." Mocht Porsche besluiten terug te keren naar de koningsklasse, dan heeft deze beslissing grote invloed op hun toekomst in de Formule E. "Ten tijde van de beslissing om door te gaan in de Formule E, speelde de Formule 1 nog niet in ons achterhoofd. Deze stonden dan ook los van elkaar. Uiteraard heeft een eventuele F1-deelname veel invloed op alles wat we doen in andere klassen. Dat lijkt me duidelijk."