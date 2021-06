Di Grassi wint E-Prix Puebla na diskwalificatie Wehrlein

Porsche-coureur Pascal Wehrlein was de Formule E-race vanaf pole vertrokken. De Duitser reed ongehinderd en met een marge van ruim 3,5 seconden op de rest van het veld naar de overwinning, de eerste voor Wehrlein en Porsche in de Formule E. Maar al snel volgde een enorme deceptie toen de voormalig Formule 1-coureur en zijn team uit de tijdenlijst werd gehaald.

De straf werd uitgedeeld omdat het team de Michelin-banden van Wehrlein's auto niet hadden opgegeven in het technische paspoort van de wagen. In dat paspoort moeten de teams alle gebruikte onderdelen bijhouden. Wehrlein was niet de enige die om deze reden gediskwalificeerd werd: ook zijn teamgenoot Andre Lotterer en beide DAMS-coureurs Sébastien Buemi en Oliver Rowland werden uit de uitslag gehaald.

Door de diskwalificatie ging de zege naar Audi-coureur Lucas di Grassi die een uitstekende inhaalrace had gereden. Tweede werd teamgenoot Rene Rast die zijn eerste podium in de FE pakte. Edoardo Mortara (Venturi) maakte het podium compleet. Robin Frijns en Nyck de Vries kwamen nauwelijks in het stuk voor: De Vries werd negende, Frijns eindigde als zestiende. De Nederlanders kwamen in de race zelfs even met elkaar in contact.

De race op de oval in Puebla werd twee keer onderbroken door een safety car. In de tweede ronde knalde Nick Cassidy bij het uitkomen van bocht 2 in de betonnen muur. Daarbij brak de linker voorwielophanging van zijn Virgin af en moesten wat brokstukken opgeruimd worden. Een tweede interventie was nodig om het wrak van de Jaguar van Sam Bird te bergen. De Engelsman was het slachtoffer geworden van een aanrijding met Alex Lynn.

Frijns is wel nog steeds leider in het FE-kampioenschap. De Nederlandse coureur van Virgin Racing heeft twee punten voorsprong op de nieuwe nummer twee Antonio Felix da Costa. Nyck de Vries is een plaatsje gezakt en staat nu derde, slechts één puntje achter de Portugees.

De tweede E-Prix van Puebla wordt zondagavond verreden. De start is om 23.04 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Formule E E-Prix van Puebla, race 1