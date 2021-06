Mortara wint tweede Formule E-race Puebla en pakt leiding in WK

De nummer drie in de race Edoardo Mortara koos op het juiste moment voor zijn tweede attack mode en kwam in vrije lucht terug op de baan. Voor hem streden Oliver Rowland en Pascal Wehrlein om de leiding maar verloren daardoor waardevolle tijd. Mortara profiteerde en pakte zo de leiding, om vervolgens Wehrlein achter zich te houden. Met name in de laatste bocht pakte de Zwitser veel tijd. Wehrlein leek in de slipstream energie te sparen voor een aanval in de slotfase maar een kleine fout kostte hem anderhalve seconde en daarmee de kans op de zege.

Mortara reed zo onbedreigd naar de winst en kreeg als bonus de leiding in het kampioenschap in handen. Wehrlein finishte als tweede, maar werd voor de tweede opeenvolgende race gediskwalificeerd. Ditmaal omdat hij te veel vermogen had gebruikt. Polesitter Rowland maakte een fout in bocht 10, raakte de muur en verloor tijd. Rookie Nick Cassidy kon de Brit passeren en pakte zo zijn eerste Formule E-podium. Rowland eindigde nog als vierde, wat later dus de derde plaats werd na de DQ van Wehrlein.

Jake Dennis en Alex Lynn maakten de top-vijf vol, gevolgd door Maximilian Günther, Jean-Eric Vergne, Mitch Evans, René Rast en Robin Frijns. De Nederlander kwam in de kwalificatie niet verder dan P21, maar hield in de race het hoofd koel en werkte zich gestaag op naar voren. Nyck de Vries werd uit de race gereden door Lucas di Grassi nadat de Braziliaan terugkeerde op de baan vanuit de joker lap. Stoffel Vandoorne kon met P13 ook weinig potten breken.

Uitslag Formule E E-Prix Puebla II