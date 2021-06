Wehrlein snelt naar pole in chaotische Formule E-kwalificatie

De voormalig Formule 1-coureur was de snelste in de groepsfase en snelde in een spannende ontknoping naar een 1.23.780, waarmee hij voor de tweede Formule E-pole van hemzelf en het team van Porsche tekende.

De Duitser had op het Mexicaanse circuit een nipte voorsprong van 0.058 seconde op Oliver Rowland, die door een klein moment van overstuur in bocht 12 kon fluiten naar de eerste startplek en genoegen moest nemen met de tweede tijd. Jake Dennis – die eveneens nog binnen een tiende van een seconde van de tijd van Wehrlein zat – reed namens BMW Andretti de derde tijd, voor Techeetah-rijder Jean-Eric Vergne. Maximilian Gunther en Edoardo Mortara waren de langzaamsten in de superpole-shootout.

Titelkandidaten stellen teleur

De voornaamste kandidaten in de strijd om de Formule E-titel stelden in het eerste deel van de kwalificatie stuk voor stuk teleur. Titelverdediger Anontio Felix da Costa kwam niet verder dan een twaalfde tijd en moest in de eerste kwalificatiegroep al meer dan een seconde toegeven op snelste man Wehrlein. De Portugees kreeg in zijn groep onder andere gezelschap van klassementsleider Robin Frijns, Nyck de Vries, Mitch Evans en Stoffel Vandoorne, maar ook zij kwamen er niet aan te pas.

Met het oog op de alsmaar sneller wordende baan hielden de titelkandidaten vooral elkaar in het oog tijdens hun outlap, waardoor ze op bepaalde punten van het circuit zelfs drie wijd reden. Bij het begin van zijn vliegende ronde blokkeerde Frijns zijn wielen bij het aanremmen van de eerste bocht, terwijl Sam Bird zijn auto aan de binnenkant van Vandoorne wilde gooien, waardoor de Vlaming vervolgens ook zijn wielen blokkeerde. Het trio verloor daarmee dermate veel tijd dat ook De Vries – die voor zichzelf een vrije baan had gecreëerd – ook vertraagd raakte. Da Costa en Evans wisten er nog enigszins wat van te maken, maar het leverde het duo uiteindelijk slechts een twaalfde en dertiende startplek op. Nyck de Vries kwam niet verder dan een zestiende stek, klassementsleider Robin Frijns zal de eerste race zaterdag als 22ste aan moeten vangen.

Uitslag kwalificatie Puebla E-Prix