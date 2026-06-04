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Weerbericht F1 Monaco: Veel zon en een kleine kans op buien

Het weer tijdens de GP van Monaco zien er goed uit, want er is veel ruimte voor de zon en de kans op een bui is klein. De temperatuur ligt rond een aangename 24 graden en de wind is matig.

Weeronline
Gepubliceerd:
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Foto: Red Bull Content Pool

Het is momenteel erg wisselvallig weer in Frankrijk,  maar vanaf vrijdag, net als het GP-weekend van Monaco van start gaat, neemt de buiigheid af. Op vrijdag, de dag van vrije trainingen, is het eerst zonnig. In de middag komen stapelwolken tot ontwikkeling en ontstaan in de buurt van Monaco enkele buien. Mogelijk blijven de regenbuien in de bergen hangen, waardoor het op het circuit de hele dag droog blijft. De maxima liggen rond 24 graden bij een matige zuidoostenwind.

Veel zon, kleine kans op een bui

Ook voor het raceweekend geldt dat er veel ruimte is voor de zon. De temperatuur ligt in de middag rond een zomerse 25 graden, een aangename temperatuur om buiten te zijn. De toeschouwers moeten wel rekening houden met een krachtige zon, want deze schijnt met een UV-Index 8. Zonder zonnebrandcrème kan een onbeschermde huid al binnen 10-15 minuten verbranden.

Weeronline_Formule_1_3daagse_Montreal

Foto door: Weeronline

Naast veel zonneschijn ontstaan er zowel op zaterdag en zondag stapelwolken en in de bergen van Monaco kunnen enkele buien ontstaan. Het is niet geheel uitgesloten dat een van die buitje ook het circuit van Monaco kan bereiken. Desondanks blijft de kans op nattigheid tijdens de race erg klein met circa 10 procent. Waaien doet het matig uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 3.

Meer over de Grand Prix van Monaco:

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