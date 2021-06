Formule E in 2022 dan eindelijk naar Zuid-Korea

De race in Zuid-Korea is vanwege de coronapandemie al twee keer geannuleerd. De eerste Seoul E-Prix stond gepland in het seizoen 2019-2020, maar die werd al vrij snel na het uitbreken van de pandemie afgelast. Ook de editie van dit seizoen – die op 23 mei op de voorlopige kalender was geplaatst – gaat niet door.

Naar verwachting wordt de volledige kalender voor het volgende Formule E-seizoen op 9 juli bekendgemaakt, voorafgaand aan een vergadering van de FIA World Motor Sport Council. Op de vraag waarom de bevestiging van de race in Seoul drie weken eerder wereldkundig is gemaakt, zei Formule E CEO Jamie Reigle. “Die aankondiging is door de lokale autoriteiten in Zuid-Korea gedaan. Wij hebben niets gemeld omdat er veel discussie is over de haalbaarheid van het evenement.”

“Er is een verandering in het bestuur geweest [in Seoul], er is een nieuwe burgemeester", vervolgde Reigle. "We waren in gesprek met die burgemeester over de vraag of ze een Formule E-race zouden steunen en de burgemeester en zijn bestuur zeiden eigenlijk direct: ‘Ja, we zouden het graag doen, omdat we verwachten dat tegen de zomer van 2022 Zuid-Korea gevaccineerd zal zijn en open is voor toerisme.’ Toen de burgemeester dat eenmaal had besloten, wilden ze het direct ondertekenen en een aankondiging doen.”

De race in Seoul zal plaatsvinden op het Jamsil Sports Complex, een circuit met 19 bochten dat in juli 2019 werd onthuld. Verwacht wordt dat op de nieuwe Formule E-kalender ook inaugurele races in Jakarta en Kaapstad zal bevatten. De race in Jakarta stond al eerder op de kalender, maar is ook meerdere malen uitgesteld. En ook Eindhoven en Vancouver zouden graag een plekje op de kalender bemachtigen.