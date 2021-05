Formule E-baas enthousiast over mogelijke race in Eindhoven

Stichting Formula-Eindhoven hoopt in het voorjaar van 2022 de eerste Nederlandse E-Prix te organiseren en zette in de voorbije maanden enkele concrete stappen richting een plek op de kalender. Zo werd niemand minder dan Hermann Tilke, de huisarchitect van de Formule 1, bereid gevonden om een circuit uit tekenen. Om de kandidatuur nog wat kracht bij te zetten ging er in maart een brief naar de Formule E-organisatie in Londen, waarin demissionair ministers Tamara van Ark, Cora van Nieuwenhuizen, Sigrid Kaag, Bas van ’t Wout en staatssecretaris Mona Keijzer hun volledige support uitspraken voor een race in Eindhoven.

Op de vraag van Motorsport.com of hij de brief gelezen heeft, laat Formule E-baas Jamie Reigle weten: “Ik heb die brief inderdaad gelezen, ja. We zijn vrij nauw betrokken geweest bij dat project. Het zou een heel logische plek voor ons zijn voor een race. Het ziet er heel aantrekkelijk uit.” Reigle noemt steun van de overheid echter een basisvoorwaarde waaraan hoe dan ook voldaan moet zijn. “Ik wil niets afdoen aan die brief, maar voordat er iets getekend wordt, is het een vereiste voor al onze races dat er politieke steun is en dat de overheid erachter staat en betrokken is. Fundamenteel gezien moet de gemeenschap of stad of regio het willen, anders gaat het niet gebeuren.”

Motosport.com heeft begrepen dat de Formule E op het punt staat om in totaal vier nieuwe races op te nemen op de kalender voor 2021-2022. Eindhoven zou daar dus een van kunnen zijn, Vancouver is een andere belangrijke gegadigde. Daarnaast is de verwachting dat Jakarta en Seoul volgend seizoen wel voor het eerst kunnen worden aangedaan door de Formule E, nadat die twee races dit seizoen niet door konden gaan door corona.

“De kalender voor volgend jaar zal er fantastisch uitzien”, zegt Alberto Longo, mede-oprichter van de Formule E, tegen Motorsport.com. “De Formule E staat volop in de belangstelling van steden, partners en fabrikanten. Wat betreft de kalender, er zullen minimaal twee nieuwe steden op staan. Dat is nog naast de twee steden die al eerder waren aangekondigd, maar waar we door COVID-19 helaas niet konden racen, Seoul en Jakarta. We hopen die voor seizoen acht weer op de kalender te hebben staan. De kalender zal dus veel nieuwe en spannende races bevatten. In mijn ogen wordt het met afstand de mooiste kalender die we tot dusver hebben weten samen te stellen.”

