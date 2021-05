De allereerste Formule E-race op de volledige lay-out van het beroemde circuit in Monaco kende een vrij tamme start. Polesitter Antonio Felix da Costa dook als leider Sainte Devote in, terwijl daarachter ook Robin Frijns na de start zijn tweede plek had weten te behouden. De Maastrichtenaar was in de openingsfase echter de snellere van de twee en knokte zich bij het ingaan van de vierde ronde ook naar de leiding. Na een goede exit uit de laatste bocht zette Frijns zijn auto richting Sainte Devote naast die van Felix Da Costa, om vervolgens in de eerste bocht de eerste plek over te nemen.

Tactisch duel

Na de inhaalactie van Frijns ontvouwde zich vooraan een tactisch duel om de overwinning, waarbij het activeren van de attack mode een hoofdrol speelde. Frijns leek aanvankelijk over de beste papieren te beschikken en leek af te stevenen op de overwinning, totdat ook Felix da Costa en Mitch Evans voor de tweede maal de hogere powermodus hadden geactiveerd. Frijns moest daardoor eerst de leiding afstaan aan Felix da Costa, waarna hij vervolgens ook Evans langszij zag komen. Evans nam met de tweede plek echter geen genoegen: de Nieuw-Zeelander reed het gaatje naar Felix da Costa dicht, om vervolgens buitenom in Beau Rivage de leiding af te pakken van de Portugees.

Het harde werk van Evans werd teniet gedaan toen een crash van Rene Rast de safety car op de baan bracht. De Jaguar-coureur had 1% minder energie dan zijn directe rivalen en moest in de slotfase alle zeilen bijzetten om de leiding vast te houden. Evans hield lang stand, maar zag in de allerlaatste ronde alsnog de zege door de vingers glippen. Bij het uitkomen van de tunnel gooide Felix da Costa zijn auto ernaast, om vervolgens met een knappe uitremactie de leiding over te nemen. Het leverde de regerend Formule E-kampioen zijn allereerste overwinning van het seizoen op.

Frijns snoept tweede plek af

Voor Evans was het kwaad nog niet geschied na de inhaalactie van Felix da Costa. De Nieuw-Zeelander werd in de sprint naar de finish namelijk ook nog afgetroefd door Frijns, die zo op 2.484 seconden achterstand als tweede finishte. Evans moest op 0.024 van de Nederlander genoegen nemen met de laagste trede op het podium.

Achter de podiumfinishers kwam Jean-Eric Vergne als vierde aan de finish. Maximilian Guenther maakte de top vijf compleet, voor Oliver Rowland, Sam Bird en Nick Cassidy. Andre Lotterer en Alex Lynn maakten de top-tien in het prinsdom compleet.

Frijns nieuwe leider na rampweekend voor De Vries

Voor Nyck de Vries was de E-Prix van Monaco een evenement om snel te vergeten. De Nederlander moest na een mislukte kwalificatie als voorlaatste vertrekken en kreeg na een motor- en versnellingsbakwissel ook nog een 10 seconden stop&go-penalty aan zijn broek. Technische problemen zorgden ervoor dat De Vries niet eens de finish zou halen. Het team van Mercedes noteerde daardoor een dubbele uitvalbeurt, aangezien ook Stoffel Vandoorne na een crash met Pascal Wehrlein niet de eindstreep haalde.

Door zijn nulscore in Monaco is De Vries de leiding in het kampioenschap kwijt. De Nederlander heeft halverwege het seizoen vijf punten achterstand op Robin Frijns, die dankzij zijn podiumfinish nu de nieuwe leider is in het kampioenschap.

Uitslag E-Prix Monaco