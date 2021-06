Mercedes tekent intentieverklaring voor Gen3 Formule E-auto's

De Duitse fabrikant liet in april weten dat het zich – om bedrijfsmatige redenen – nog niet kon vastleggen voor het volgende reglement dat volgend seizoen (2022-2023) ingaat. Daardoor kreeg Mercedes geen toegang tot de data van de verschillende leveranciers van de volgende generatie (Gen3) FE-wagens. Om precies te zijn gaat het daarbij om het chassis dat afkomstig is van Spark Racing Technology, de accu die door Williams Advanced Engineering is ontworpen en de banden die afkomstig zijn van Hankook.

Mercedes heeft nu – zonder zich definitief te hebben vastgelegd – besloten om in ieder geval de intentie uit te spreken door te willen gaan met de Formule E, waardoor het team met het ontwikkelingswerk kan beginnen. “We hebben onze optie als fabrikant voor Gen3 ondertekend, wat betekent dat wij met belangrijk ontwikkelingswerk kunnen beginnen en deel kunnen nemen aan de vergaderingen tussen de FIA, de houder van de rechten en de fabrikanten.”

Dit is echter “nog geen officiële bevestiging van toetreding”, zo laat Mercedes weten. De fabrikant wil “blijven evalueren of en hoe de Formule E het beste kan bijdragen aan de algemene strategie van Mercedes-EQ en de bredere Mercedes-Benz organisatie.”

Het team dat zijn thuisbasis heeft in het Engelse Brixworth bezet momenteel de eerste plaats in het Formule E-kampioenschap. Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne staan respectievelijk tweede en zesde in het individuele kampioenschap.

Mercedes doorliep in 2016 een vergelijkbaar proces om uiteindelijk een startbewijs voor het seizoen 2019-2020 te krijgen. McLaren Racing heeft een vergelijkbare optie op tafel liggen, terwijl Mahindra, DS Automobiles, Porsche, Nissan, NIO en Jaguar allemaal al definitief hebben getekend. Audi en BMW – nu nog actief in de Formule E – hebben aangekondigd aan het einde van dit seizoen uit het kampioenschap te stappen. Wel zou de FIA met een nieuw team in gesprek zijn om tot de serie toe te treden.