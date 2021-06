Formule E wil volledig elektrische autosportladder creëren

Waar de Formule 1 in het voorprogramma de Formule 2 en Formule 3 heeft rijden en de IndyCar zijn eigen Road to Indy-programma heeft, moet de Formule E het zonder eigen talentenklasse in het voorprogramma stellen. Aanvankelijk werd er voorafgaand aan een ePrix nog met elektrische Jaguars geracet in de I-Pace eTrophy, maar die klasse werd vanwege de coronacrisis om financiële redenen opgedoekt.

De Formule E-organisatie werkt nu echter weer aan een plan om het eigen voorprogramma nieuw leven in te blazen. In gesprek met Motorsport.com laat mede-oprichter Alberto Longo zelfs weten dat er wordt gewerkt aan een volledige autosportladder voor de Formule E, waarmee jonge talenten zich via elektrische single-seaters naar het hoogste niveau van de elektrische formulewagenracerij kunnen knokken.

“We werken aan een volledige ladder richting de Formule E”, aldus Longo. “We moeten de hele ladder elektrificeren, beginnende bij de karts zelfs. Daar hebben we zeer agressieve en zeer heldere doelen voor gesteld. Door Covid zijn al die plannen om duidelijke redenen stil komen te liggen, maar we zijn er nog steeds mee bezig. Hopelijk kunnen we in de zeer nabije toekomst starten met verschillende kampioenschappen onder de Formule E.”

Gen1-auto

Aangezien elektrische formulewagens nog relatief nieuw zijn is het nog de vraag waarmee er in die lagere klassen onder de Formule E gereden moet gaan worden. Het hergebruiken van de eerste generatie Formule E-auto’s wordt volgens Longo een lastig verhaal: “Gen1-auto’s zijn min of meer, niet allemaal maar een aantal, eigendom van verzamelaars. Zij wilden echt een stukje historie bemachtigen, wat de Gen1-auto is. Daarnaast zijn ze ook duur in onderhoud. We moeten echten een meer efficiënte weg inslaan.”

“Maar waarom niet? We zeggen nergens nee tegen. We hebben er genoeg om er een apart kampioenschap mee te starten. Dat is niet het plan, maar of we er gebruik van maken of niet is een andere vraag. Een ladder naar de Formule E creëren blijft duidelijk ons doel.”