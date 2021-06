Formule E geeft details vrij van circuit voor E-Prix Puebla

De Formule E racet al sinds 2016 elk seizoen in Mexico. Normaal gebeurt dat op een aangepaste versie van het klassieke Formule 1-circuit Autodromo Hermanos Rodriquez. Omdat er op het terrein van dat circuit een noodziekenhuis voor coronaslachtoffers is ingericht, is voor dit jaar gekozen voor het Autodromo Miguel E. Abed in de buurt van de stad Puebla.

Het 3,36 kilometer lange circuit aldaar is een oval met een ‘road course’ in het binnenveld. Op dat binnenterrein en een deel van de oval is een Formule E-circuit uitgetekend met een totale lengte van 2,98 kilometer. De rijrichting is tegen de klok in: na de start op het rechte stuk van de oval, wordt even voor de eerste bocht haaks linksaf gebogen, het middenterrein op. Na een aantal lussen keren de deelnemers na bocht 14 weer terug op de oval. In bocht 8 is een alternatieve, langere route geïntroduceerd, waar de coureurs hun aanvalsmodus kunnen activeren.

Puebla Formula E circuit

IJle lucht

De stad Puebla ligt op ruim 2.100 meter en dat vormt een grote uitdaging voor de teams en coureurs, zegt Tiago Monteiro, naast WTCC-coureur ook manager van regerend Formule E-kampioen Antonio Felix da Costa. “Het is erg hoog gelegen. Mexico-Stad ligt al vrij hoog, maar we gaan nog hoger, op een zeer groot vulkanisch plateau en dat kun je voelen. Elke dag voel je een beetje gebrek aan lucht en de vermoeidheid. Ik denk dat de grootste uitdaging voor de coureur zal liggen in de ademhaling en misschien ook in de vermoeidheid, en het hoofd koel houden.” Over het circuit zelf is Monteiro te spreken, maar de Portugees waarschuwt de deelnemers vast. “Het circuit is interessant, het heeft een oppervlak met weinig grip. Toen ik er [in de WTCC] reed, voelde het bijna als ijs. Het was echt een uitdaging.”

De eerste E-Prix van Puebla wordt komende zaterdag 19 juni verreden. De tweede race vindt zondag 20 juni plaats. Robin Fijns (Envison Virgin) leidt het Formule E-kampioenschap, voor Nyck de Vries (Mercedes) op P2 en Mitch Evans (Jaguar) op P3.