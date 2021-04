NIO 333 verbindt zich aan nieuw Gen3-reglement Formule E

Enkele grote partijen zoals Mahindra, DS Automobile, Nissan en Porsche hebben zich al verbonden aan het zogenaamde Gen3-reglement, dat vanaf 2022 van kracht wordt. Met de bekendmaking dat ook NIO actief blijft in de Formule E is Mercedes de enige grote renstal die haar betrokkenheid in de klasse nog moet bekendmaken. Motorsport.com heeft eerder deze maand vernomen dat Mercedes de beslissing over deelname uitgesteld heeft.

NIO 333 is sinds de start van het kampioenschap onder de naam China Racing en NEXTEV actief geweest in het kampioenschap. Het team gidste Nelson Piquet Jr. in 2014-2015 naar de eerste rijderstitel in de Formule E. Voor 2019-2020 werd het team overgenomen door Li Sheng Racing. Na die overname onderging het team ook een reorganisatie wat betreft het management. Het team heeft sinds dit jaar de beschikking over een nieuwe aandrijflijn. Hoewel het team de ambitie heeft om naar voren te schuiven in de Formule E, bungelt de formatie na vier races nog altijd onderaan in het kampioenschap voor teams.

“We hebben de groei en ontwikkeling van de Formule E sinds de oprichting gezien, het is nu een FIA-wereldkampioenschap en we verwelkomen de evolutie met Gen3”, zei Vincent Wang, CEO van NIO 333. “We zijn betrokken geweest bij de gesprekken over dit nieuwe reglement en zijn verheugd dat we ons project door kunnen zetten. We verwachten dat de Formule E zich blijft ontwikkelen, dat is een belangrijke voorwaarde voor de toekomst van dit kampioenschap.”

De Formule E had een deadline gesteld voor het inschrijven op de nieuwe regels, maar Motorsport.com heeft vernomen dat deze deadline niet heel strikt vastgehouden wordt. Ook na deze datum is inschrijven nog steeds mogelijk, maar partijen die later inschrijven krijgen ook later toegang tot de FIA-databank met informatie van Gen3-leveranciers Spark Racing Technology, Williams Advanced Engineering en Hankook.