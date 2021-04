Formule E heeft kalender voor de rest van het seizoen rond

Het is voor het eerst dat de Formule E naar Puebla gaat. Dat circuit was voorheen gastheer van het WTCC en host in juni voor het eerst een Formule E-race. Normaal gezien zou de elektrische klasse naar Mexico-Stad gaan, maar het Autodromo Hermanos Rodriguez doet nog altijd dienst als coronaziekenhuis. De double-header vindt daarom in Puebla plaats.

Daarna trekt men naar New York. Daar staat op 10 en 11 juli de volgende ronde op het programma, opnieuw een double-header. Het kampioenschap gaat enkele weken daarna naar Londen. Het is voor het eerst sinds 2015-2016 dat de klasse weer terugkeert op Britse bodem. De vorige keer werden de wedstrijden gehouden in Battersea Park, maar dat evenement stuitte op verzet van de lokale bevolking en verdween daarna weer van de kalender. De finale van het kampioenschap vindt opnieuw plaats op het Tempelhof-vliegveld in Berlijn. Dat was vorig jaar het toneel van de laatste zes races van het kampioenschap.

Marrakech, Santiago en Seoul kind van de rekening

Met de voltooide kalender krijgt Formule E-baas Alberto Longo eindelijk zijn gedroomde seizoen met maar liefst vijftien races, een record voor de elektrische klasse. Het betekent echter wel dat de races in Marrakech, Santiago en Seoul dit seizoen niet doorgaan. In het geval van Marrakech kon Motorsport.com eerder al melden dat het niet door zou gaan. Het was tevens de reden dat de wedstrijden in Rome en Valencia gebombardeerd zijn tot double-headers. Voordat men aan de 'nieuwe' laatste fase van het kampioenschap begint, gaat de Formule E ook nog naar Monaco. Daar wordt op 8 mei gereden op het Grand Prix-circuit.

Dit weekend gaat de Formule E verder met de E-Prix van Valencia, gehouden op het Circuit Ricardo Tormo.