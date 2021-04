Formule E-team krijgt forse boete na niet melden coronageval

In een communiqué heeft de FIA bekendgemaakt dat NIO 333 niet onmiddellijk melding heeft gemaakt van een persoon die mogelijk niet fit was. Tijdens de raceweekenden heeft de organisatie een speciale delegaat in dienst die gaat over alles wat met corona te maken heeft. De stewards concludeerden dat het ‘meerdere uren’ duurde voordat het team de betreffende mensen had ingelicht.

Daarvoor heeft het team een boete van 25.000 euro gekregen, waarvan 5.000 euro direct op donderdag betaald moest worden. Het resterende bedrag is voorwaardelijk, maar moet wel betaald worden als dezelfde overtreding opnieuw gemaakt wordt. De regel staat omschreven in artikel 4.1 van bijlage S in de Internationale Sportieve Code van de FIA. “Elke onregelmatigheid binnen de gestelde eisen van deze COVID-19 Code moet onmiddellijk gemeld worden bij de COVID-19 delegaat.”

Voor de start van een raceweekend worden alle paddockleden getest. In het verleden hebben verschillende grote namen van het Formule E-circus positief getest op corona. Vorig seizoen werden Formule E-oprichter Alejandro Agag en Mahindra Racing-teambaas Dilbagh Gill positief getest in Berlijn. Zij ontbraken daardoor tijdens de finale van het seizoen.

NIO 333 heeft donderdag bekendgemaakt dat het ingeschreven heeft op de nieuwe Gen3-regels. Het Chinese team is daarmee tot het eind van 2025-2026 actief in de Formule E.