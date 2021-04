Vergne: Formule E moet nooit meer terugkeren naar Valencia

De baan van Valencia is dit weekend het decor van de eerste E-Prix van Spanje. De omloop werd toegevoegd aan de kalender nadat de races in het Chinese Sanya en het Chileense Santiago waren geannuleerd vanwege het coronavirus. De keuze voor het Circuit Ricardo Tormo is opvallend, omdat de Formule E normaal gesproken niet op permanente circuits rijdt. Wel is de baan licht aangepast voor het elektrische kampioenschap. Er is op het laatste rechte stuk een chicane toegevoegd zodat er meer energie kan worden teruggewonnen onder het remmen.

Jean-Eric Vergne, eerder deze maand winnaar van de eerste race in Rome, hoopt dat het bij een eenmalig bezoek blijft. “Dit circuit ligt me na aan het hart. Ik kom hier al sinds de GP3. Het is een prima circuit, maar het is absoluut geen baan voor de Formule E”, aldus Vergne tegenover Motorsport.com. “Door COVID-19 is het momenteel erg moeilijk om circuits in steden te creëren, dus we mogen onszelf gelukkig prijzen dat we een plek hebben waar we wel kunnen racen. Maar ik hoop dat we nooit meer terugkeren naar deze baan. Niet omdat ik het geen leuke baan vind, maar omdat het geen goede plek is voor de Formule E.”

Voormalig Formule E-kampioen Lucas di Grassi is het met Vergne eens. “Ik denk niet dat we al te veel op dit soort banen moeten racen. Als we dat wel gaan doen, moet de auto worden aangepast, want de huidige wagen is niet gemaakt voor dit type circuit.”

De dubbele race op het circuit van Valencia vraagt een aantal aanpassingen van de Formule E. Doordat de banden in de snellere bochten van Valencia zwaarder worden belast dan gewoonlijk, krijgen de coureurs meer setjes banden tot hun beschikking. En omdat er geen muren langs de baan staan, zal de wedstrijdleiding ook op track limits moeten gaan letten.

Valencia is overigens niet de enige permanente baan die dit seizoen op de kalender prijkt. De ronde in Mexico is dit jaar namelijk op het Autodromo Miguel E. Abed, een circuit dat 30 kilometer ten oosten van de stad Puebla ligt. De Formule E wijkt voor de Mexicaanse race, die gepland staat voor juni, uit naar deze omloop, omdat het Autodromo Hermanos Rodriguez, waar het kampioenschap op een speciale lay-out rijdt, momenteel dienst doet als noodhospitaal voor coronapatiënten. Voordat de Formule E naar Mexico afreist, staat eerst echter nog de E-Prix van Monaco op het programma. Die vindt plaats op 8 mei.