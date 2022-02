Formule E-primeur Porsche, Frijns en De Vries strijdend ten onder

Na de 'double-header' in Saudi-Arabië was de Formule E voor de derde krachtmeting van het jaar neergestreken in Mexico. Het Autodromo Hermanos Rodriguez deed dienst als decor, al moet gezegd dat de elektrische raceklasse op een kortere lay-out reed dan de Formule 1. Waar Mercedes in het Midden-Oosten verreweg de beste indruk achterliet, kreeg het merk met de ster in Mexico beduidend meer concurrentie. Zo wist Porsche eerder op de dag ook al pole-position te pakken en stond het fabrieksteam van Mercedes voor een inhaaljacht vanaf de startplekken zes en acht.

De zesde plek was voor Nyck de Vries, al was de best mogelijke positie op de grid gereserveerd voor Pascal Wehrlein. De voormalig F1-coureur mocht voor de derde keer in zijn carrière vanaf pole vertrekken in Mexico en wist dat bij het doven van de lichten te verzilveren met kopstart. Mortara keek nog wel even aan de binnenkant, maar werd vakkundig afgeknepen door de Porsche-coureur. Achter het leidende duo verliep de openingsfase tamelijk rustig. Enkel Alexander Sims vond zijn Waterloo in de eerste minuten. Hij moest forfait geven door technisch malheur met de Mahindra.

Attack mode zorgt voor reuring, Frijns stoomt op

De Vries en Frijns wisten de posities zes en zeven vast te houden, al besloot de Limburger dat het na een tien minuten toekijken wel welletjes was. Frijns verschalkte in zijn gifgroene bolide de regerend wereldkampioen en dat zou het startsein van een opmars blijken. Voor De Vries ging in eerste instantie nog het tegenovergestelde op, niet veel later zag hij ook de tweede Envison-bolide van Nick Cassidy langszij komen. Het leidde ertoe dat De Vries de aansluiting met de kop verloor en andermaal, net als tijdens de tweede race in Saudi-Arabië, voor schadebeperking moest gaan.

Na de inleidende beschietingen bleek het zoals vaker in de Formule E wachten op het spel met de 'attack modes', waarbij coureurs tweemaal extra vermogen kunnen krijgen. De top-drie opende het bal en juist in die periode sloeg Mortara toe. Ondanks dat ook Wehrlein attack mode had, wist Mortara hem op start-finish te pakken. Achter zijn rug verloor ook de tweede Porsche van André Lotterer momentum, waar zowel Jean-Eric Verge als ook Antonio Felix da Costa van profiteerde.

Primeur voor Porsche, Frijns kan podiumstek niet vasthouden

Het leek een veeg teken en een signaal dat de Porsche-bolides op race pace tekortkwamen, maar in de slotfase is niets minder waar gebleken. De kaarten zouden zich nog keren waarbij Porsche niet terugviel, maar juist de jackpot kon winnen. Dat begon gek genoeg met een kolderiek moment voor Felix da Costa, die tot dat moment aan een opmars bezig was. De Portugees knalde echter pardoes achterop Wehrlein toen de Duitser voor de tweede keer zijn attack mode wilde activeren. Het kostte Felix da Costa een stuk van zijn voorvleugel en - veel belangrijker - twee posities. Lotterer en Frijns sloegen toe, waarbij laatstgenoemde wel tot het gaatje moest gaan met twee fraaie inhaalacties.

Ook de tweede DS-Techeetah, die van Vergne, kon de stijgende lijn niet doortrekken. Het wierp de gouden auto's terug tot de plekken vijf en zes en maakte de weg vrij voor de allereerste Porsche-zege in de Formule E. Mortara kon als enige tegenstrever nog roet in het eten gooien, maar ook hij zou door het spreekwoordelijke ijs zakken. Beide Porsche-coureurs raasden met speels gemak langs de Venturi, waarna het alleen nog maar de vraag was wie Porsche dan de historische zege zou schenken. Lotterer deed alles wat in zijn macht lag, maar was verstandig genoeg om geen do-or-die-actie uit te halen en het hele Porsche-feest op losse schroeven te zetten.

In plaats daarvan bleef de slagvolgorde gehandhaafd. Wehrlein kon de eerste Porsche-zege naar huis rijden, met teammaat Lotterer op de tweede stek. Achter dit duo barstte in de slotminuten een fantastisch gevecht voor de laatste podiumstek los. Frijns leek goede zaken te doen met gewaagde inhaalacties, maar moest die inzet aan het eind bekopen. Het beste was er in de laatste ronden af voor de man in zijn Audi-aangedreven auto, waardoor niet hij maar Vergne naar het ereschavot mocht. Voor Frijns restte niets anders dan een vrije val, die hem zou terugwerpen naar P7. Naast Felix da Costa en Mortara wist ook landgenoot De Vries nog langszij te komen. De coureur uit Sneek besloot de race daardoor als zesde, teamgenoot Stoffel Vandoorne moest het doen met P12.

Formule E Mexico-Stad: Volledige uitslag