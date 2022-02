Porsche pakt pole in Mexico, De Vries en Frijns sneuvelen in kwartfinale

Om te voorkomen dat het kampioenschap kunstmatig spannend wordt gehouden, heeft de Formule E het kwalificatieformat van de voorbije jaren overboord gegooid. In de oude opzet moesten de beste coureurs uit het kampioenschap de baan schoonvegen in de eerste groep, waardoor ze een goede startplek wel konden vergeten. Anno 2022 is dat rechtgezet en is de klasse overgestapt op een toernooiopzet. Het betekent in de praktijk dat alle coureurs worden opgedeeld in twee groepen, waarna de beste vier van iedere groep doorgaan naar de kwartfinale.

Groepsfase: Mercedes met hakken over de sloot, beide Nederlanders door

Vanaf dat moment is het knock-out, alles of niets dus, al moesten de coureurs eerst de groepsfase overleven. Rijders op oneven plekken in het kampioenschap mochten in de eerste groep acte de présence geven, coureurs op een even stek in de WK-stand kwamen in het tweede deel aan bod. Het betekende dat Nyck de Vries en Robin Frijns voor het tweede deel waren ingedeeld en dat Stoffel Vandoorne het spits mocht afbijten in groep één. De Mercedes-coureur moest bij de eerste vier van zijn sessie zien te eindigen en zou dat in de slotfase ternauwernood doen.

Het merk met de ster was toonaangevend in Saudi-Arabië, maar had beduidend meer moeite met het hobbelige Autodromo Hermanos Rodriguez. In de trainingen ging het niet van een leien dakje en in zijn kwalificatiegroep hing het lot van Vandoorne aan een zijden draadje. Hij zette in de slotminuut als eerste een tijd neer, ging naar P3 en zag tot opluchting van iedereen bij Mercedes nog maar één opponent onderdoor komen. Het betekende dat Vandoorne zich samen met André Lotterer, kampioenschapsleider Edoardo Mortara en Jean-Eric Vergne wist te kwalificeren voor de kwartfinale.

Aan De Vries om dat kunstje te herhalen en precies dat zou de Friese rijder doen. Ook zijn lot hing in de slotminuut aan een zijden draadje en ook hij wist als vierde door te gaan naar de knock-outfase. Voor Mercedes was het dus tweemaal met de hakken over de sloot. Frijns verschafte zichzelf iets meer ademruimte en wist de kwartfinale als derde man uit groep twee te halen. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de verschillen marginaal waren. Zo gaf Frijns slechts 0.031 van een seconde toe op Pascal Wehrlein en nestelde Antonio Felix da Costa zich daar nog tussen.

Knock-outfase: De Vries en Frijns klaar na kwartfinale, Porsche op pole

Nyck de Vries André Lotterer Robin Frijns Edoardo Mortara Jean-Eric Vergne Antonio Felix da Cost Stoffel Vandoorne Pascal Wehrlein

In die kwartfinale mocht De Vries meteen weer aan de bak. De regerend kampioen moest in de eerste head-to-head aantreden tegen Porsche-rijder Lotterer, die zich de hele zaterdag een toonaangevende factor had getoond. In de knock-outfase van de kwalificatie veranderde daar bitter weinig aan. De Vries was weliswaar een tiende sneller in de eerste sector, maar moest zijn meerdere in Lotterer erkennen in het stadiongedeelte. De Nederlander met startnummer 17 bracht een 1.07.367 op de klok, maar zag zijn Duitse tegenstrever ruim twee tienden onderdoor komen.

De Nederlandse eer moest derhalve hoog worden gehouden door Frijns, maar ook dat bleek in de tweede kwartfinale te veel gevraagd. De Limburger riskeerde alles en gleed letterlijk door de eerste sector, maar Mortara bleek een maatje te groot voor hem in zijn Mercedes-aangedreven Venturi. De kampioenschapsleider gaf geen krimp en zette Frijns op vier tienden voor een stek in de halve finale. In die halve finale zou hij gezelschap krijgen van Vergne en Wehrlein, die respectievelijk afrekenden met Felix da Costa en Vandoorne. De Belg liet het daarbij liggen in de eerste bocht.

André Lotterer Edoardo Mortara Jean-Eric Vergne Pascal Wehrlein

De uitslagen van de kwartfinales stonden in schril contrast met die van twee weken geleden in Saudi-Arabië. Toen wisten drie Mercedes-aangedreven bolides zich te plaatsen voor de laatste vier op zaterdag, nu bleef dit aantal met Mortara steken op één. Porsche nam het commando over met in iedere halve finale een eigen troef. De eerste troef luisterde naar de naam Lotterer en die mocht na de trainingen best als favoriet worden opgeschreven. Met de finale in zicht kon hij die favorietenrol echter niet waarmaken. In een bloedstollend duel met Mortara wist de kampioenschapsleider met welgeteld 0.067 van een seconde aan het langste eind te trekken.

Het leverde Mortara zijn tweede opeenvolgende finaleplek op, waarin hem opnieuw een Porsche wachtte. Wehrlein wist het Duitse merk namelijk nog wel één finaleplek te geven en deed dat in stijl. De voormalig F1-coureur tekende met 1.07.035 afgetekend voor de snelste tijd van de dag en verwees Vergne resoluut naar een stekje op de tweede startrij.

Edoardo Mortara Pascal Wehrlein

In de strijd om pole-position probeerde Mortara af te rekenen met een ongewild record dat hij in de Formule E te pakken heeft. Hij is de coureur met de meeste races in de elektrische klasse achter zijn naam zonder pole en dat voor de kampioenschapsleider. In de eerste helft van zijn beslissende ronde leek hij daar eindelijk verandering in te brengen, maar op de meet bleek niets minder waar. Mortara bereikte die meet met een spin en kwam bijna achterstevoren over de finish.

Het gaf Wehrlein de kans om zijn achterstand ongedaan te maken en Porsche op pole te zetten. Het is dankzij Wehrlein de tweede keer op rij dat er een Porsche vanaf pole mag vertrekken op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Mortara vertrekt zaterdagavond als tweede, voor Lotterer en Vergne. De Vries kan na uitschakeling in de kwartfinale rekenen op de zesde startplek, Frijns zal als zevende op de grid staan voor de E-Prix van Mexico-Stad, die om 23.00 uur Nederlandse tijd begint.

Kwalificatie Formule E Mexico-Stad - volledige uitslag: