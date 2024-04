Met Jake Hughes op pole begon het Formule E-veld op een zonovergoten circuit Marco Simoncelli in Misano aan de tweede E-Prix. De race op zaterdag verliep chaotisch, want iedereen wilde zoveel mogelijk batterij besparen. Uiteindelijk werd ook nog racewinnaar António Félix da Costa gediskwalificeerd, waardoor de zege naar Oliver Rowland ging.

Het hele veld kwam vlekkeloos door de openingsronde heen. Alleen Jehan Daruvala begon met horten en stoten aan de race. De Indiër die uitkomt voor Maserati kwam niet van zijn plek en moest dus met een grote achterstand aan de race beginnen. Hughes was daarentegen niet echt van plan om de leidende positie op te geven, want hij nam de kop. Jean-Éric Vergne hield zijn kruit droog en bleef in de slipstream van de McLaren hangen. Heel af en toe liet de Fransman de neus van zijn DS Penske zien, maar er voorbij ging hij niet. Ook de Nederlanders Nyck de Vries en Robin Frijns begonnen zonder problemen aan de E-Prix. Zij bleven rustig in het middenveld hangen.

Uitvalbeurt Frijns en incidenten in middenveld

De koppositie wisselde net als de race op zaterdag meermaals van hand en het was wachten op grote incidenten. Die kwamen er ook en het was Frijns die in de problemen kwam. De Limburger stond ineens in de grindbak. Zijn Envision werd tussen twee concurrenten gedrukt en de ophanging brak daarbij af. Zeker niet zijn schuld, want hij kon echt geen kant op. Einde verhaal voor Frijns, die daardoor met nul punten uit Misano vertrok. De safety car werd door de wedstrijdleiding de baan op gestuurd, zodat de marshals de tijd hadden om de auto goed op te ruimen.

Een paar rondjes later was het voor Da Costa over. De coureur die het al zo zwaar heeft, zag zijn voorvleugel afbreken en zakte volledig door het veld heen. Er werd nog wel een nieuwe vleugel opgeschroefd, maar punten scoren behoorde niet meer tot de mogelijkheden. Da Costa had het overigens aan zichzelf te danken, hij reed nogal onbeholpen tegen de achterkant van Sam Bird aan. Ook Norman Nato ontsprong de dans niet. De Fransman knalde achterop de auto van Stoffel Vandoorne. Beide heren zochten de pits op, beide heren konden hun weg vervolgen. Ook Sébastien Buemi moest naar de pits en gaf daar op met een technisch probleem. Daarmee werd het drama voor Envision nog groter.

Wie dacht dat daarna de race in rustiger vaarwater terecht zou komen, kwam bedrogen uit. Mitch Evans viel stil op het midden van de baan, maar kon daarna wel weer wegrijden. De achterstand op het veld was daarna wel gigantisch, dus ook voor hem waren punten uit zicht verdwenen. Voor Bird verdwenen ook de punten na een spin. De Engelsman zat er al niet lekker in op Misano en viel terug in de tussenstand.

Strijd op winst tot slotronde spannend

Vooraan was het een indrukwekkend trio die de koppositie afwisselde. Pascal Wehrlein, Oliver Rowland en Jake Dennis waren de voorsten. Vooral de eerste twee van dat rijtje waren vaak aan de kop van het veld te vinden. De Vries verloor ondertussen de aansluiting met alles en iedereen en bleef op P16 hangen.

Met nog een paar ronden te gaan slopen Rowland en Wehrlein weg bij de rest, maar dat kostte Rowland uiteindelijk de kop. Hij had simpelweg te veel energie verbruikt en viel stil. Wehrlein profiteerde volop en kon zonder problemen de zege opeisen. Dennis ging naar de tweede plaats, terwijl Nick Cassidy in de laatste bocht nog Nico Müller voor P3 verschalkte.

