Porsche gaat in beroep tegen diskwalificatie Da Costa in Formule E Misano

Bij de keuring na de eerste van twee E-Prix op het circuit van Misano bleek dat de instelling van de gasklepdemper van winnaar António Félix da Costa niet voldeed aan de technische reglementen. De Porsche-coureur werd uit het resultaat geschrapt en de zege ging daardoor naar Oliver Rowland . Het onderdeel in kwestie werd eerder gebruikt op de Gen2-auto's, maar deze werd geschrapt uit de "Gen3 Spark Catalogue" toen de nieuwe auto werd geïntroduceerd voor het seizoen 2022-23. Porsche geeft toe dat het deze gasklepdemper sinds de start van het Gen3-tijdperk in gebruik heeft omdat alleen de toevoeging van nieuwe onderdelen werd aangegeven in de catalogus, niet of deze waren weggehaald.

Direct na de diskwalificatie gaf Porsche al te kennen dat het van plan was om in beroep te gaan tegen het besluit van de stewards. Het Duitse merk kreeg vervolgens 96 uur de tijd om te bepalen of het dit beroep definitief zou doorzetten, iets wat het dus heeft besloten om te doen. Vlak voor het verstrijken van de deadline op woensdagavond deelde het team een verklaring: "We kunnen bevestigen dat Porsche beroep heeft aangetekend tegen beslissing nr. 31 van de stewards met betrekking tot de Formule E Misano E-Prix van 13 april 2024."

De diskwalificatie kwam voor Da Costa als een grote klap, aangezien het een hoogtepunt was na een zeer moeizame seizoenstart. Hij scoorde geen enkel punt in de eerste drie races van het seizoen en moest voor zijn eerste punten tot de E-Prix van São Paulo wachten. Zijn positie binnen Porsche kwam bovendien onder druk te staan, aangezien naar buiten kwam dat Nico Müller begin deze maand namens de autofabrikant had getest om Da Costa mogelijk op te volgen voor het nieuwe seizoen. Door de diskwalificatie zakte Da Costa terug naar de veertiende plaats in het kampioenschap. In de tweede race kwam hij als zeventiende over de streep na een pitstop om zijn voorvleugel te vervangen.

Toen het nieuws van de diskwalificatie naar buiten kwam, reageerde Da Costa teleurgesteld - al bleef hij wel positief over de race zelf. "Het is een enorme klap voor het kampioenschap, want met die 25 punten zouden we ons weer in de strijd mengen. Nu wordt ons leven een stuk moeilijker gemaakt", zei hij tegen TNT Sports. "Maar we pakken het race voor race aan en het positieve is dat we het op de baan hebben laten zien en dat iedereen dat heeft kunnen zien. Het gevoel van winnen en voldoening gaat niet weg."