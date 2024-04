Winnaar Da Costa gediskwalificeerd na FE-race Misano, Rowland erft zege

Met Mitch Evans op pole begon de Formule E aan de eerste E-Prix op Misano. De eerste paar bochten ging alles redelijk goed, maar Edoardo Mortara moest zijn Mahindra al vroeg parkeren. Een technisch probleem zorgde ervoor dat de Zwitser vroeg opgaf. De Nederlanders Nyck de Vries en Robin Frijns kwamen wel goed weg.

Vooraan was het direct een gevecht voor een gunstige positie. De race was namelijk zo lang dat iedereen zoveel mogelijk vermogen wilde besparen. Het hele veld bleef op een lang lint en iederen zocht elkaars slipstream op. Binnen een paar rondes hadden Nick Cassidy, polesitter Evans en Sébastien Buemi de leidende positie afgewisseld en alle coureurs wilden die zo snel mogelijk weer kwijt. Niemand wilde degene zijn achter wie in de slipstream gekropen kon worden om zoveel mogelijk batterij te besparen.

Door het continu afremmen en duwen en trekken was het afwachten totdat er incidenten plaatsvonden. Cassidy was het grootste slachtoffer. De nummer twee in het kampioenschap raakte betrokken in een botsing met onder andere Jean-Éric Vergne en moest een nieuwe voorvleugel halen. Vergne sneed de Nieuw-Zeelander vrij hevig af. Cassidy en Vergne toucheerden. Dat alleen de neus van eerstgenoemde beschadigd raakte, mag een wonder heten. Uiteindelijk werd Vergne door de wedstrijdleiding als schuldige van dit incident aangewezen en kreeg een straf van vijf seconden aan de broek

Nauwelijks een ronde later had ook kampioenschapsleider Pascal Wehrlein een kapotte neus. De Duitser lette niet op en knalde achterop - daar is hij weer - Vergne. Ditmaal had ook de Fransman een probleem, want de achtervleugel raakte serieus beschadigd. Hij kon zijn weg wel vervolgen.

Günther komt goed weg

Ongeveer halverwege de race gebeurde het volgende incidentje. Maximilian Günther - die de vorige E-Prix in Tokio nog won - probeerde via de buitenkant Buemi in te halen, maar werd hardhandig van de baan gebeukt. Günther stuiterde vol over de sausage kerb heen en verloor veel terrein, maar leek qua schade goed weg te komen.

Sam Bird was het volgende slachtoffer van het getouwtrek, want een lekke band zette een streep door zijn aspiraties. De Engelsman moest naar binnen en kon een goede klassering vergeten. Een hard gelag voor de McLaren-coureur, die door het al wegvallen van Cassidy en Wehrlein had kunnen profiteren.

De Vries en Frijns waren ondertussen ver achterin het veld te vinden. De Nederlanders hadden zelfs grote moeite om in het veld te blijven, waarbij Frijns enorm veel van zijn batterij moest inzetten. Het zag er dus niet naar uit dat de Limburger kansloos zou zijn voor de punten. Niet heel veel later moest de Envision-coureur zijn wagen naar binnen sturen vanwege een lekke band. Met nieuw rubber werden er snelle rondetijden genoteerd, maar punten verdwenen uit zicht.

Hectische slotfase

Met nog een ronde of vijf te gaan was het nog lang niet klaar met de gevechten. De koppositie wisselde heel vaak van handen en de delen carbon bleven in de lucht vliegen. Rowland probeerde ondertussen er tussenuit te knijpen, met António Félix da Costa in zijn kielzog. Laatstgenoemde had nog het meeste batterij over en was daarom de grootste kanshebber op een welkome zege. De Portugees staat namelijk serieus onder druk en hoorde van de week ook nog via via dat Nico Müller tijdens een privétest voor zijn werkgever Porsche in de FE-auto mocht rijden.

Met nog twee rondes te gaan sloeg Da Costa in de Porsche toe en nam de leidende positie over. Tot op de laatste seconde was het spannend tussen Da Costa en Rowland, maar eerstgenoemde hield zich sterk en won de race. Rowland werd zodoende tweede, voor regerend wereldkampioen Jake Dennis. De Vries had nog aardig wat batterij gespaard voor de slotfase, maar kon dat niet omzetten in een goed resultaat. De Mahindra-coureur werd vijftiende. Frijns bleef na zijn lekken band op P18 hangen.

UPDATE: Da Costa gediskwalificeerd, Rowland wint

Enkele uren na afloop van de eerste Formule E-race in Misano is het resultaat nog op de schop gegaan. Bij de keuring na de race bleek dat de instelling van de gasklepdemper van winnaar Da Costa niet voldeed aan de technische reglementen. Hij is daardoor gediskwalificeerd en uit de uitslag gehaald. Dat zorgt ervoor dat de overwinning nu bij Rowland beland, die hierdoor op bijzondere wijze zijn eerste Formule E-zege heeft behaald. Regerend kampioen Dennis erft de tweede plaats, terwijl Günther nu als derde wordt geklasseerd.

Zondag wordt om 15.00 uur de tweede E-Prix in Misano gereden.

Uitslag eerste E-Prix van Misano 2024