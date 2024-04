BoP voor Imola bekend: Ferrari en Toyota gaan er flink op vooruit

Ferrari zal de 6 uur van Imola aanvangen met een 499P die 34 kilogram minder weegt dan het geval was in de openingsrace in Qatar. Het minimumgewicht ligt nu op 1.041 kilogram terwijl het team over 7kW (9 pk) meer beschikt. Toyota heeft ook een stevig dieet gekregen voor Imola, het circuit dat voor het eerst op de WEC-kalender staat. De GR010 Hybrid weegt 29 kilogram minder en heeft er 6kW (8 pk) aan vermogen bij gekregen.

In het BoP-tabel van de FIA is duidelijk geworden dat alle teams - op Peugeot na - met een lichtere auto met meer vermogen zullen rijden in Italië. Peugeot heeft onlangs de nieuwe 9X8 met achtervleugel gepresenteerd en die zal in Imola minstens 1.061 kilogram moeten wegen en beschikt over in totaal 510 kW aan vermogen. Dat is 31 kilogram meer dan het vorige model, evenals 10 kW minder vermogen.

Porsche, dat de eerste race in Qatar domineerde met een 1-2-3, ziet het gewicht ook verminderen. Zij zakken naar 1.033 kilogram dankzij een vermindering van 15 kilogram terwijl er ook nog 3kW aan vermogen bij komt. Ook Alpine (28 kilogram), Isotta Fraschini (27 kilogram) en BMW (25 kilogram) mogen een stuk lichter rijden dan in Qatar. Cadillac kreeg de laagste gewichtsvermindering van alle teams: zij 1.032 naar 1.030 kilogram, het absolute minimumgewicht van de Hypercars. Wel kunnen zij rekenen op het meeste toegevoegde vermogen met 18kW (24 pk) erbij.

Zoals gebruikelijk is er geen uitleg gegeven over de achterliggende gedachten achter deze wijzigingen. Wel is duidelijk dat de meeste teams dus minder gewicht en meer vermogen krijgen, wat mogelijk het gevolg is van de aard van het circuit van Imola. De introductie van het zogenaamde 'power gain'-element van de BoP, bedoeld om de topsnelheid van de Hypercars op een recht stuk gelijk te trekken, is uitgesteld. Voor dit nieuwe element zal er een plus of min aangegeven worden in de tabel, waarbij het dan gaat om hoeveelheid vermogen die de teams boven 210 kilometer per uur mogen gebruiken. Dit moet de cijfers van de acceleratie en topsnelheid meer bij elkaar brengen. Power gain is in de Prologue in Qatar getest door meerdere fabrikanten, maar de introductie hiervan zal dus nog zeker moeten wachten tot de 6 uur van Spa-Francorchamps.

Aston Martin geraakt bij LMGT3

Voor de LMGT3-klasse is de BoP ook bekend. Aston Martin ziet minimumgewicht met 12 kilogram zakken, maar heeft ook aan vermogen moeten inboeten na de tweede en derde plek in Qatar. Fabrikanten geven een vermogenscurve op bij de homologatie van de auto en vervolgens worden er nog 14 curves vastgesteld, waarbij het vermogen in stappen van één procent wordt verlaagd. De Vantage LMGT3 zal in Italië racen met het laagst mogelijke vermogen, in de tabel opgenomen als P15. Vermogenswinst boven 200 kilometer per uur is al van kracht in LMGT3.