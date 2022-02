Nog werk aan de winkel voor De Vries en Frijns na laatste FE-training

Doordat alle sessies - oftewel twee trainingen, de kwalificatie en de race - op dezelfde dag worden afgewerkt, mochten de Formule E-coureurs niet lang na de eerste training alweer acte de présence geven op het welbekende circuit nabij Mexico-Stad. In de eerste oefensessie maakte Porsche nog de beste indruk met André Lotterer bovenaan de tijdenlijst.

In de tweede training opende de Duitser wederom voortvarend, al besloten de rivalen ditmaal veel eerder hun rondjes in 'full power mode' af te werken, waarbij de Formule E-coureurs 250kW aan elektrisch vermogen ter beschikking hebben. Stoffel Vandoorne, slechts twaalfde in de eerste training, haalde daarmee een 1.08.001 uit zijn elektrische Mercedes. Het leek een teken van leven bij het Zuid-Duitse merk, maar zou in de slotfase allesbehalve zaligmakend blijken.

Toen de concurrentie een tandje bijzette, bleek het merk met de ster, dat in Saudi-Arabië nog de beste indruk achterliet, opnieuw kwetsbaar. Vandoorne moest wederom genoegen nemen met de twaalfde tijd en Nyck de Vries was met P20 nog verder teruggeslagen. De andere Nederlander in het veld verging het niet veel beter. Robin Frijns waagde ook nog wel een late poging in 'full power mode', maar die ronde zou hem niet verder brengen dan de zestiende stek.

Aan de debatten vooraan konden de Nederlanders derhalve niet deelnemen. Daarin speelde Porsche opnieuw een prominente rol, al kon DS Techeetah ditmaal een aardig woordje meespreken. Sterker nog: Antonio Felix da Costa tekende in de slotfase voor de snelste tijd met teamgenoot Jean-Eric Vergne op de derde positie. Lotterer sloot de sessie daartussen als tweede af en heeft opnieuw zijn visitekaartje afgegeven voor de kwalificatie, die als eerstvolgende sessie op het programma staat. De E-Prix van Mexico-Stad begint vanavond om 23.00 uur Nederlandse tijd.

Formule E Mexico-stad - uitslag tweede training: