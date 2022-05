De afgelopen jaren is Sebastian Vettel zich steeds vaker gaan uitspreken over diverse problemen omtrent het milieu en de klimaatverandering. Zo verscheen hij tijdens de opening van de Grand Prix van Miami op het podium met een t-shirt waarmee hij aandacht vroeg voor klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Vorige week nam de Duitser plaats bij een Brits praatprogramma, waarin hij aangaf dat de klimaatcrisis bij hem voor vragen zorgt of hij nog wel in de Formule 1 zou moeten racen.

Die uitspraken zijn inmiddels ook in de Formule E aangekomen. Mocht Vettel interesse hebben om zijn carrière voort te zetten in een klasse die beter is voor het milieu, dan is DS Techeetah bereid om hem een testkans te geven. “Sebastian is zeer geïnteresseerd in het beschermen van het milieu en denkt aan de klimaatverandering, net zoals wij in de Formule E doen”, zegt teambaas Thomas Chevaucher tegen Auto Bild. “We weten niet in hoeverre hij interesse heeft om zijn carrière voort te zetten in de Formule E. Dat moet hier ook niet het thema zijn, maar we willen hem wel graag eens de gelegenheid geven om een CO2-neutrale racewagen uit te proberen.”

DS Techeetah is niet het eerste team dat Vettel in de afgelopen weken een test heeft aangeboden. Nadat de Aston Martin-coureur tijdens het F1-weekend in Miami kritisch was geweest op het Miami International Autodrome en vertelde dat hij liever op een echt Amerikaans circuit als Road America zou rijden, rook Bobby Rahal zijn kans. De mede-eigenaar van IndyCar-team Rahal Letterman Lanigan Racing stelde bereid te zijn om een test op het circuit nabij Elkhart Lake op te tuigen voor Vettel, die daar dan zijn eerste meters in een IndyCar kan maken. Of hij ook echt op de aanbiedingen ingaat, is nog niet bekend.