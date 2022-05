F1-update: Ferrari-upgrades in Barcelona, Red Bull maakt RB18 lichter

De Grand Prix van Barcelona was traditiegetrouw de eerste Europese race van het Formule 1-seizoen en daardoor een uitgelezen moment voor upgrades. Door de terugkeer van Imola op de F1-kalender heeft het Italiaanse circuit die plaats deels ingenomen, al blijkt het in Catalonië nog altijd volop uitkijken naar noviteiten. Een rondje door de pitstraat toonde alvast grote upgradepakketten bij Alfa Romeo, Aston Martin en in iets mindere mate McLaren. Het echte uitkijken is echter naar Ferrari.

De Scuderia besloot tijdens het sprintweekend in Imola niet met upgrades te komen en had deze Spaanse GP daardoor al met rood omcirkeld. In Barcelona moet het antwoord worden geformuleerd op de stap die Red Bull heeft gezet. Alhoewel een filmdag op Monza hermetisch afgesloten werd en Ferrari op donderdag ook nog probeerde om pottenkijkers te slim af te zijn, sijpelen de eerste signalen al door: een aangepaste vloer, gewichtsbesparing en een nieuwe poging om de drag te verminderen. Red Bull Racing lijkt daarentegen niet met grote 'performance upgrades' te komen, al vertekenen die woorden een beetje. Zo is de RB18 voor de krachtmeting in Barcelona weer lichter geworden en levert ook dat rondetijd op.

Tot slot is er in een nieuwe aflevering van de F1-update aandacht voor de rijdersbezetting in Barcelona. Zo mogen Jüri Vips (Red Bull) en Nyck de Vries (Williams) vrijdag instappen voor de eerste vrije training. Maar waarom is de omloop in Spanje daar juist zo geschikt voor? Los van deze kans kwam De Vries in de voorbije weken ook nog om een andere reden in het nieuws. Zo is hij in het geruchtencircuit gekoppeld aan een volwaardig F1-zitje, samenhangend met een vermeend ontslag van Nicholas Latifi bij Williams. Dat laatste is niet het geval, maar waar komen die geruchten dan toch vandaan en wat is de laatste stand van zaken? Dit en nog veel meer komt aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

