Rahal biedt Vettel IndyCar-test aan: “Benieuwd wat hij ervan vindt”

Tijdens het eerste Formule 1-weekend ooit in Miami maakte Sebastian Vettel duidelijk dat het Miami International Autodrome geen onuitwisbare indruk op hem heeft achtergelaten. De Aston Martin-coureur merkte op dat hij liever “echte” Amerikaanse circuits zoals Road America heeft dan het stratencircuit in Miami Gardens. Dat kwam ook IndyCar-coureur Graham Rahal ter ore, waarna hij via Twitter meldde: “Ik doe er een schepje bovenop en zeg: Seb, wij regelen het voor je als je ooit een IndyCar op Road America wil testen. Het zou een eer zijn om je in onze auto te hebben!”

Rahal kreeg daarop een reactie van zijn vader Bobby Rahal, drievoudig IndyCar-kampioen en tegenwoordig mede-eigenaar van Rahal Letterman Lanigan. Ook hij heeft daar wel oren naar: “Seb, als je wil hebben we een deal!”, zo antwoordt hij op de tweet van Graham. Zelf kreeg Vettel na afloop van de GP van Miami vragen over de mogelijkheid om een IndyCar te testen. De Duitser hield zich daarbij op de vlakte: “Ik moet er eens naar kijken. Maar het is een geweldig circuit, dus laten we afwachten.”

Dat hij op Twitter geen grapje maakte met zijn aanbod, maakt Rahal duidelijk in gesprek met Motorsport.com. “We hebben op dit moment geen mogelijkheden, maar waarom niet? Je kunt IndyCar niet op een betere locatie laten zien dan Road America, en je kan Road America niet beter laten zien dan vanuit een IndyCar. Ik zou dus graag zien wat Vettel ervan vindt. Het draait er uiteindelijk om of een kerel als hij naar IndyCar wil komen na een zeer succesvolle Formule 1-carrière? Dat weet ik niet. Het idee van racen op ovals spreekt veel Europeanen niet aan. Hij is echter pas halverwege de 30, dus hij heeft nog veel jaren voor zich om andere vormen van racen te proberen.”

Rahal ziet kansen ondanks verwachte tegenstand van concurrentie

Net als in de Formule 1 gelden in IndyCar strikte beperkingen omtrent het testen, ook als het gaat om tests met coureurs waarvan geen garantie is dat zij uiteindelijk ook in de klasse gaan racen. Toch ziet Rahal voldoende mogelijkheden om een testdag op poten te zetten voor Vettel, waarbij hij wijst naar de vijf coureurs die vorig jaar een test afwerkten, maar dit jaar geen zitje hebben. “Ik denk dat andere teams zouden proberen om er vraagtekens bij te zetten als we Vettel laten testen”, zegt Rahal. “Maar als hij dan een paar races rijdt, dan geeft de klasse je deze rookietestdagen. En ik vermoed dat IndyCar graag zou zien dat een wereldkampioen Formule 1 een van onze auto’s test.”

Sinds dit seizoen zet RLL drie auto’s in. Voormalig Formule 2-coureur Christian Lundgaard neemt plaats in die derde auto en werkt het hele seizoen af, inclusief ovals. Dat is op verzoek van Rahal en de sponsoren van het team, maar hij sluit niet uit dat er voor Vettel wel een parttime programma opgesteld kan worden. “Zeg nooit, nooit. Op dit moment willen onze sponsoren dat de coureur altijd in de auto zit. We hebben nooit in de positie gezeten waarin Ed Carpenter zich bevindt, waarbij hij gewoon een extra auto voor zichzelf inzet voor de races op ovals. Als wij zoiets willen doen, moet de situatie echt perfect zijn. Maar als de kans zich voordoet om iemand als Seb enkele races in een extra auto te zetten, dan moeten we dat absoluut serieus overwegen.”