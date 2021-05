De kwalificatie voor de E-Prix van Monaco werd zoals gebruikelijk in meerdere delen verreden. De coureurs werden eerst onderverdeeld in vier groepen, waarna de zes snelste rijders in een shoot-out mochten gaan strijden om de eerste startplek.

In de beslissende superpole-sessie was het regerend Formule E-kampioen Antonio Felix da Costa die de lat op een 1.31.317 wist te leggen. De Portugees had daarmee de voorlopige pole in handen, al moest de DS Techeetah-coureur wel nog de poging afwachten van Robin Frijns, die als snelste man uit het eerste kwalificatiedeel als laatste een poging mocht wagen.

De Limburger – de huidige nummer drie in het kampioenschap – was na de eerste sector slechts twee honderdsten van een seconde trager dan Felix da Costa, maar verloor vervolgens een tiende in het middengedeelte. In de laatste sector wist Frijns nog wat terrein goed te maken, maar op slechts 0.012s van Felix da Costa moest de Envision Virgin Racing-coureur net genoegen nemen met de tweede startplek, wat hem wel voor de tweede keer dit seizoen een plekje op de voorste startrij oplevert.

Top vier binnen 0.059s

Ook achter Felix da Costa en Frijns zat het extreem dicht bij elkaar in de shoot-out. Zo ging de tweede startrij naar Mitch Evans en Jean-Eric Vergne, maar was laatstgenoemde slechts 0.059 seconde langzamer dan de pole-tijd van zijn DS Techeetah-teamgenoot. Het gat naar de vijfde tijd van Maximilian Günther was wel een stuk groter: de BMW Andretti-rijder leek in het eerste deel te veel van zijn banden te hebben gevergd en moest op +0.722s genoegen nemen met de vijfde startplek. Oliver Rowland zal de race als zesde aanvangen. De Brit was weliswaar sneller dan Günther, maar zag zijn tijd doorgestreept worden omdat hij de pits had verlaten op het moment dat de pituitgang al gesloten was.

Nick Cassidy greep net naast een plekje in de shoot-out en moest genoegen nemen met de zevende startplek, voor Pascal Wehrlein en Alex Lynn. Nornam Nato klokte de tiende tijd, maar een gridstraf van twee plekken wegens het aantikken van Sergio Sette Camara in de tweede vrije training geeft de tiende startplek aan René Rast.

De Vries voorlaatste

Klassementsleider Nyck de Vries kende een kwalificatie om snel te vergeten. De Nederlander werd eerst in Portier al aangetikt door Sam Bird, waarna hij even later tegen zijn stuur stootte toen de Mercedes over een hobbel stuiterde. Daardoor zette De Vries per ongeluk zijn auto uit de maximale energiemodus en kon hij een goede rondetijd vergeten. De Nederlander zal de race daardoor als 23ste aan moeten vangen. Op de startopstelling heeft hij zaterdagmiddag alleen Sette Camara achter zich staan. De Braziliaan verloor in de aanloop naar Anthony Noghes de achterkant van zijn Dragon Penske en veroorzaakte daarmee een rode vlag.

Uitslag Formule E-kwalificatie Monaco