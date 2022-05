De afgelopen jaren heeft Sebastian Vettel zich steeds vaker uitgesproken over diverse problemen die momenteel in de wereld spelen. Hij heeft onder meer aandacht gevraagd voor diverse sociale en politieke kwesties, maar ook over de problemen rond het klimaat. Donderdagavond was de Aston Martin F1-coureur te gast in het Britse televisieprogramma Question Time, waarin enkele huidige politieke en wereldwijde problemen werden besproken. Ditmaal werd daarin veel nadruk gelegd op de energiecrisis. Tijdens de show benadrukte Vettel dat het belangrijk is dat landen niet afhankelijk zijn van één energieleverancier, zoals zijn thuisland Duitsland afhankelijk is van Russische energie. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zit Duitsland daardoor in een lastig parket.

Toen de presentatrice van de show Vettel erop wees dat hij in een “benzine slurpende” sport actief is, werd dat door het publiek begroet met gelach. “Dat is zo en daar mag je om lachen, want er zijn vragen die ik iedere dag aan mezelf stel”, erkende hij echter. “Ik ben geen heilige. Ik maak me enorm zorgen als het aankomt op de toekomst, dus ook over onderwerpen rond energie, energieafhankelijkheid en de weg die we in de toekomst inslaan. Qua energie moeten we onafhankelijk zijn en dat kan, want er bestaan al oplossingen. In Groot-Brittannië heb je een goudmijn genaamd de wind. Er is de mogelijkheid om met windkracht, maar ook met de zon meer energie op te wekken.”

Vettel voegde eraan toe dat hij zichzelf regelmatig afvraagt of hij gezien zijn aandacht voor het klimaat wel in de Formule 1 moet racen en daar de wereld voor moet rondreizen. “Over bepaalde dingen heb ik wel controle en over bepaalde zaken niet. Het is mijn passie om in auto’s te rijden, daar hou ik van. Iedere keer als ik in de auto stap, hou ik ervan. Maar als ik uit de auto kom, vraag ik me natuurlijk ook af of dit iets is wat we moeten doen? De wereld rondreizen, energiebronnen verspillen?”, vervolgt Vettel. “Ik stel mezelf veel vragen. Ik doe veel dingen, omdat ik denk dat ik het beter kan doen. Moet ik iedere keer het vliegtuig nemen? Nee, niet als ik met de auto kan gaan. Over bepaalde dingen heb ik controle, over andere dingen niet.”