Van het huidige deelnemersveld in de Formule 1 is Fernando Alonso de enige coureur die heeft deelgenomen aan de Indianapolis 500. In 2017 liet hij als McLaren-coureur de Grand Prix van Monaco schieten om aan de iconische race op Indianapolis Motor Speedway deel te nemen. Dat ging boven verwachting goed, want tijdens de race reed Alonso lange tijd op de eerste posities om uiteindelijk 20 ronden voor het einde uit te vallen met motorproblemen. In 2019 deed hij met McLaren een mislukte poging om zich voor de race te kwalificeren, een jaar later lukte dat wél weer. Dat jaar was ook de enige keer dat Alonso de finishvlag zag tijdens de Indy 500 door 21ste te worden.

Inmiddels is Alonso alweer meer dan een jaar terug in de Formule 1, ditmaal als coureur van Alpine. Nu de Indy 500 ook weer in aantocht staat, krijgt de Spanjaard vanzelfsprekend weer vragen over een toekomstige deelname aan de race. Momenteel lijkt hij daar echter weinig voor te voelen. “Ik ben nog niet van gedachten veranderd, maar ik heb er ook niet echt over nagedacht. Ik voel me goed, fysiek en mentaal ben ik fris genoeg om nog een paar jaar door te gaan [in F1]. Ik weet niet of het voor of na de zomer gebeurt, maar ik hoop nieuws te hebben”, vertelt Alonso in gesprek met AS.

“Wat betreft Indy ben ik altijd afgegaan op gevoel. In 2016 zag ik buiten de Formule 1 geen uitdagingen en in 2018 had ik ze in mijn hoofd, waardoor ik besloot om er een paar jaar uit te gaan. Daarna had ik het gevoel dat het met de nieuwe reglementen misschien zinvol zou zijn om terug te keren in F1 en te proberen goed te presteren. Ik plan niet voor de lange termijn, ik ga op mijn gevoel af. Op dit moment zegt mijn gevoel dat ik nog enkele jaren door moet gaan in F1. Momenteel zou ik zeggen dat ik de Indy 500 in de toekomst niet meer doe, maar over twee jaar kan het maar zo anders zijn”, vervolgt Alonso, die overigens wel oren heeft naar een nieuwe Dakar-deelname. “De Dakar zou ik wel nog eens rijden. Dat kan je op latere leeftijd nog doen, zoals Carlos Sainz en andere topcoureurs ook doen. We zullen zien, maar op dit moment weet ik het niet.”

Het contract van Alonso bij Alpine loopt eind 2022 af. De renstal heeft reeds aangegeven dat het rond de Britse Grand Prix de knoop wil doorhakken bij de keuze tussen Alonso en huidige reservecoureur Oscar Piastri.