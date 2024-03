Drama Peugeot duurt voort: Diskwalificatie in 1812km van Qatar

Het WEC-team van Peugeot kende tot de voorlaatste ronde van de 1812km van Qatar een uitstekende race. De #93 reed een snaarstrakke race en stond lange tijd op plek twee, voordat een opvallend euvel een dramatisch einde aan de lange race maakte. Een probleem bij het bijtanken in de slotfase zorgde ervoor dat de auto zonder brandstof kwam te staan. Jean-Eric Vergne strompelde daarna met het vermogen van de elektro-motor over de finish, maar nadat de streep werd bereikt stond de wagen stil. Voor dat laatste krijgt Peugeot nu een harde straf, want in de regels staat dat de auto na de race op eigen kracht in het parc fermé moet komen.

"De deelnemer heeft de technische regels gebroken. Zij kwamen niet op eigen kracht terug in de pits nadat het elektrische vermogen van de MGU-K al gebruikt was", verklaart de FIA. "Door het negeren van die regel (het op eigen kracht terugkeren in het parc fermé) heeft de deelnemer voordeel gehad. Auto nummer 93 kon namelijk wel over de finish komen waarna zij stil kwamen te staan. Het lukte hen niet om terug te komen in de pits. Een deelnemer kan niet profiteren van het verbreken van een regel. De FIA heeft daarom besloten het finishen van #93 niet mee te tellen. De stewards waren het er unaniem over eens dat de auto moest worden gediskwalificeerd."

Of Peugeot daar nu echt van baalt, valt nog te bezien. De hardste klap was het wegvallen in de klassering. Dat Vergne zo lang vooraan reed, zorgde voor veel hoop in het Franse kamp. De deur stond namelijk open voor de beste WEC-klassering voor Peugeot in het Hypercar-tijdperk, maar het mocht niet zo zijn. Porsche profiteerde na het uitvallen volop, want het hele podium bestond uit teams met de Duitse krachtbron achterin. De twee fabrieksteams van Penske finishten eerste en tweede, een van de JOTA-klantenteams kwam als derde over de streep. De eerste Toyota - met Nyck de Vries in de gelederen - finishte als zesde.