Formule E overweegt verplaatsing Mexicaanse ronde naar Puebla

Op de oorspronkelijke kalender van de Formule E zou er in februari een bezoek gebracht worden aan het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. In oktober werd echter besloten om die race uit te stellen. Wel waren er daarna plannen om de race op te nemen in een Amerikaanse triple header, samen met races in Santiago en New York. Het is echter maar de vraag of het circuit in de hoofdstad beschikbaar is voor een race, omdat er momenteel een noodziekenhuis is opgebouwd en dus moest het de Formule E op zoek naar alternatieve circuits voor de race.

Tijdens de E-Prix van Rome lichtte FIA-president Jean Todt een tipje van de sluier over een van de alternatieven: het Autodromo Miguel E. Abed nabij Puebla. “We moeten een beetje creatief zijn en kiezen voor een circuit dat misschien iets anders is dan een klassiek circuit. Daarom hebben we daarvoor gekozen voor landen als Mexico, waar we niet naar Mexico-Stad kunnen. In dit geval gaan we naar een specifieker circuit zoals in Puebla. Daarom heb je creativiteit en aanpassingsvermogen nodig”, vertelde Todt.

Maandag kondigde de lokale overheid van Puebla aan dat de plaatselijke voetbalclub weer in beperkte mate fans mag ontvangen in het stadion. Dat is voor het eerst sinds 23 maart 2020, toen er een verbod op massale bijeenkomsten werd ingesteld. Vanwege het uitblijven van signalen van een derde golf van het coronavirus durfde de overheid deze stap aan. De organisatoren van de Formule E hebben daarom de gesprekken met de autoriteiten geopend om een protocol op te stellen, waardoor er ook een beperkt aantal fans bij de races op het circuit van Puebla moet kunnen zijn.

Het Autodromo Miguel E. Abed ligt op zo’n dertig kilometer van Puebla en bevat een oval van twee kilometer lang. Met de verschillende infield-delen van het circuit zijn achttien configuraties te maken. Motorsport.com heeft vernomen dat de Formule E de afgelopen weken heeft gesproken over een versie van ongeveer 2,9 kilometer lang. Mocht de FE besluiten een bezoek te brengen aan Puebla, dan is dat het tweede wereldkampioenschap dat een race rijdt op de omloop. Eerder was het WTCC in 2005, 2006 en 2008 te gast op het Mexicaanse circuit.

De ligging van het Autodromo Miguel E. Abed nabij Puebla.