De commerciële overeenkomst moet met ingang van het Gen3-tijdperk van kracht worden en zorgen dat ‘de financiële houdbaarheid en commerciële attractiviteit’ van het kampioenschap vergroot wordt. Men gaat de rechten en plichten van uitzendgerechtigden beter vastleggen en regels opstellen over wat teams zelf mogen maken aan content. Op dit moment zijn die restricties er amper, al bestaan er wel afspraken over welke actiebeelden teams kunnen gebruiken. In het nieuwe contract moeten dit soort zaken vastgelegd worden. Voor inspiratie is gekeken naar de Formule 1, waar men het Concorde-verdrag heeft, en de Premier League.

“We werken op dit moment aan een commercieel raamwerk”, zei CEO Jamie Reigle in gesprek met Motorsport.com. “In zekere zin bevat dit document de afspraken die gelden tussen de promotor en de teams. Dat is iets waar ik vorig jaar door verrast werd toen ik aan deze klus begon. In de Premier League is het heel duidelijk. In de meeste wereldwijde professionele sporten bestaan er hele duidelijke regels over dit soort zaken en dat is iets waar wij nu ook aan werken. De promotor en de teams zitten op één lijn wat betreft het runnen van een goed mediaproduct, daar hebben we allemaal profijt van en zorgt voor meer exposure voor onze sponsoren. Ik ben blij dat we op dat vlak nu stappen zetten.”

Een nieuw commercieel akkoord moet de Formule E op den duur helpen aan meer zendtijd op televisie en moet ervoor zorgen dat het geld oplevert. “De distributiestrategie en keuze voor een bepaald platform moet uniform zijn bij een grote sport. We staan nog niet op het punt dat we veel geld halen uit onze commerciële mediarechten. Het is makkelijk om te zeggen dat je een groot publiek wilt hebben, maar hoe begin je daarmee? Je moet zorgen dat je samenwerkt met de beste zenders in elke markt. Daarvoor zijn enkele contractuele zaken nodig. Welke partners ga je aan de sport binden en hoe zorgen we ervoor dat de sport groeit? In welke mate zijn zij verbonden aan de Formule E? Het is een heel belangrijk onderdeel, vandaar dat we daar actief in investeren.”

In Nederland hebben Eurosport en Ziggo Sport de uitzendrechten voor de Formule E.